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Паштет из куриной печенки
Паштет из куриной печенки отличается от всех прочих особенно нежной текстурой и деликатным вкусом. Готовится он очень просто и легко, поэтому получается даже у тех, кого никак нельзя назвать кулинарным асом. Паштет из куриной печенки очень хорош своей нетребовательностью: намазал на ломтик свежего хлеба — и наслаждайся! Хотите усложнить такой бутерброд? Пожалуйста! Выложите поверх паштета из куриной печенки, намазанного на хлеб, ложечку лукового мармелада или, что доступнее, кислого ягодного джема и получите настоящий шедевр!
- куриная печенка – 1 кг
- молоко – 500 мл
- репчатый лук – 3 шт.
- растительное масло – 3 ст. л.
- сливочное масло – 100 г
- сливки жирностью 20% – 400 мл
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Внимательно осматривайте печенку для приготовления паштета: если попадется с зеленым «мешочком» желчи или такого же цвета пятном, безжалостно выкидывайте, иначе вкус блюда будет испорчен.
В массу для паштета из куриной печенки многие советуют добавлять пару ложку коньяка или крепленого вина. Мы бы не советовали это делать: блюдо получается очень нежным, и вкус алкоголя только испортит все дело.
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Сказать, что это вкусный паштет, значит, ничего не сказать! Это лучший паштет, который я только ела! Все сделала по рецепту. Когда готовила, мне показалась, что он получился жидковатым, переживала, что влила много сливок. Но после того как паштет настоялся в холодильнике, он получился как раз той консистенции, которая необходима. Подавала паштет, как закуску, выкладывала его на круглые крекеры. Закуска улетает в миг! Единственное, паштет мне нравится больше, когда его достаешь из холодильника заранее. Постояв при комнатной температуре, он становится более мягким и легко намазывается.
Представляю, какой он вкусный!