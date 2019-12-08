закуска Всем
8 декабря 2019 / gastronom

Паштет из куриной печенки

Паштет из куриной печенки отличается от всех прочих особенно нежной текстурой и деликатным вкусом. Готовится он очень просто и легко, поэтому получается даже у тех, кого никак нельзя назвать кулинарным асом. Паштет из куриной печенки очень хорош своей нетребовательностью: намазал на ломтик свежего хлеба — и наслаждайся! Хотите усложнить такой бутерброд? Пожалуйста! Выложите поверх паштета из куриной печенки, намазанного на хлеб, ложечку лукового мармелада или, что доступнее, кислого ягодного джема и получите настоящий шедевр!

Паштет из куриной печенки
Паштет из куриной печенки, Заходник
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • куриная печенка – 1 кг
  • молоко – 500 мл
  • репчатый лук – 3 шт.
  • растительное масло – 3 ст. л.
  • сливочное масло – 100 г
  • сливки жирностью 20% – 400 мл
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Паштет из куриной печенки, замочите печень в молоке
Подготовьте куриную печенку для паштета. Для этого промойте ее проточной холодной водой и очистите от жилок. Сложите в миску, залейте холодным молоком и оставьте на 1 час.
Шаг 2
Паштет из куриной печенки, луковица нарежьте полукольцами
Луковицы для паштета очистите, разрежьте на половинки и нарежьте полукольцами. В сковороде диаметром не менее 26 см нагрейте растительное масло, добавьте 30 г сливочного и выложите лук.
Шаг 3
Паштет из куриной печенки, обжарьте лук и печенку
Помешивая, обжарьте лук до прозрачности на слабом огне. Куриную печенку промойте холодной водой, добавьте к луку. Жарьте все вместе 15-20 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
Шаг 4
Паштет из куриной печенки, куриную печенку залейте сливками
Огонь под сковородой уменьшите до слабого. Куриную печенку с луком залейте сливками. Тушите в течение 15 минут. Сливки должны наполовину выпариться.
Шаг 5
Паштет из куриной печенки, посолите и поперчите
Содержимое сковороды посолите и поперчите. Делайте это, конечно, по вкусу, но немножко больше, чем вы привыкли. Паштет настоится, и излишек соли-перца чувствоваться не будет.
Шаг 6
Паштет из куриной печенки, переложите куриную печенку в чашу блендера
Куриную печенку с луком в сливках снимите с огня и дайте полностью остыть. Переложите в чашу блендера все сразу, если позволяет объем. В противном случае измельчать печенку придется частями. Пюрируйте, добавив мягкое сливочное масло.
Шаг 7
Паштет из куриной печенки, переложите паштет в емкость
Получившуюся массу переложите в емкость (лучше глиняную) и уберите в холодильник не менее чем на 10-12 часов. После этого паштет из куриной печенки можно подать на стол.
Полезный совет

Внимательно осматривайте печенку для приготовления паштета: если попадется с зеленым «мешочком» желчи или такого же цвета пятном, безжалостно выкидывайте, иначе вкус блюда будет испорчен.

Кстати

В массу для паштета из куриной печенки многие советуют добавлять пару ложку коньяка или крепленого вина. Мы бы не советовали это делать: блюдо получается очень нежным, и вкус алкоголя только испортит все дело.

Время подготовки
10 ч
Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
6-8
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
нет
Технология
Жарка
Повод
Встреча с друзьями, Ланч, Обед, Пикник, Полдник, Ужин
Устройство
блендер, сковорода
Источник
"Гастрономъ"
№ 07 (150), 2014
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

лук, сливки, куриная печенка, паштет из печени, паштет,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Rita Pirko Rita Pirko 7 сентября 2018

Сказать, что это вкусный паштет, значит, ничего не сказать! Это лучший паштет, который я только ела! Все сделала по рецепту. Когда готовила, мне показалась, что он получился жидковатым, переживала, что влила много сливок. Но после того как паштет настоялся в холодильнике, он получился как раз той консистенции, которая необходима. Подавала паштет, как закуску, выкладывала его на круглые крекеры. Закуска улетает в миг! Единственное, паштет мне нравится больше, когда его достаешь из холодильника заранее. Постояв при комнатной температуре, он становится более мягким и легко намазывается.

Лейсанка Гафарова Лейсанка Гафарова 25 апреля 2017

Представляю, какой он вкусный!