ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Подготовьте куриную печенку для паштета. Для этого промойте ее проточной холодной водой и очистите от жилок. Сложите в миску, залейте холодным молоком и оставьте на 1 час.

Шаг 2 Луковицы для паштета очистите, разрежьте на половинки и нарежьте полукольцами. В сковороде диаметром не менее 26 см нагрейте растительное масло, добавьте 30 г сливочного и выложите лук.

Шаг 3 Помешивая, обжарьте лук до прозрачности на слабом огне. Куриную печенку промойте холодной водой, добавьте к луку. Жарьте все вместе 15-20 минут на среднем огне, постоянно помешивая.

Шаг 4 Огонь под сковородой уменьшите до слабого. Куриную печенку с луком залейте сливками. Тушите в течение 15 минут. Сливки должны наполовину выпариться.

Шаг 5 Содержимое сковороды посолите и поперчите. Делайте это, конечно, по вкусу, но немножко больше, чем вы привыкли. Паштет настоится, и излишек соли-перца чувствоваться не будет.

Шаг 6 Куриную печенку с луком в сливках снимите с огня и дайте полностью остыть. Переложите в чашу блендера все сразу, если позволяет объем. В противном случае измельчать печенку придется частями. Пюрируйте, добавив мягкое сливочное масло.