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16 марта 2017 / gastronom

Люля-кебаб из индейки

Не покупайте для этого блюда готовый фарш и даже не перекручивайте филе в мясорубке. Только при использовании постного филе, которое вы рубите ножом, в смеси с маслом вы получите правильный результат: люля будут нежными и сохранят в себе весь сок.

Люля из индейки
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 500 г филе грудки индейки
  • 2 средние луковицы
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 маленьких яйца
  • соль, свежемолотый черный перец
  • кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Замочите шпажки в холодной воде на 1 ч. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
Шаг 2
Индюшачье филе мелко нарежьте, затем порубите тяжелым ножом или тесаком в грубый фарш. Измельчите лук.
Шаг 3
Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на 30 мин.
Шаг 4
Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки с люля на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим «гриль»). Запекайте до золотистого цвета, 20 мин., пару раз перевернув.
Шаг 5
Подавайте с нарезанным кольцами луком, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.
Кстати

«Индилайт» — самая популярная индейка в России, универсальное мясо для праздничного меню. Индейка сочетает в себе достоинства красного и белого мяса: оно гиппоаллергенное, легкое, богато витаминами и микроэлементами, несложно готовится в домашних условиях.
Ассортимент «Индилайт» содержит более 400 продуктов из индейки: свежее мясо, полуфабрикаты, субпродукты и маринады в натуральных специях и травах. Для новогоднего стола подойдут ароматные деликатесы от «Индилайт» — колбасы и ветчины из индейки.
Продукцию бренда можно купить в ведущих торговых сетях по всей стране от Калининграда до Владивостока.

Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
4
Сложность приготовления
средне
Повод
Встреча с друзьями, Пикник, Ужин
Источник
Книги Гастронома: про птицу
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

люля-кебаб, индейка, барбекю, индейка,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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