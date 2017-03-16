Люля-кебаб (кебаб по-персидски «жареное мясо») - арабское блюдо, продолговатая котлета, ...
Люля-кебаб из индейки
Не покупайте для этого блюда готовый фарш и даже не перекручивайте филе в мясорубке. Только при использовании постного филе, которое вы рубите ножом, в смеси с маслом вы получите правильный результат: люля будут нежными и сохранят в себе весь сок.
- 500 г филе грудки индейки
- 2 средние луковицы
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 маленьких яйца
- соль, свежемолотый черный перец
- кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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