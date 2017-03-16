ИНГРЕДИЕНТЫ

Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток. Выложите шпажки с люля на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим «гриль»). Запекайте до золотистого цвета, 20 мин., пару раз перевернув.

Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на 30 мин.

Замочите шпажки в холодной воде на 1 ч. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.

Кстати

«Индилайт» — самая популярная индейка в России, универсальное мясо для праздничного меню. Индейка сочетает в себе достоинства красного и белого мяса: оно гиппоаллергенное, легкое, богато витаминами и микроэлементами, несложно готовится в домашних условиях.

Ассортимент «Индилайт» содержит более 400 продуктов из индейки: свежее мясо, полуфабрикаты, субпродукты и маринады в натуральных специях и травах. Для новогоднего стола подойдут ароматные деликатесы от «Индилайт» — колбасы и ветчины из индейки.

Продукцию бренда можно купить в ведущих торговых сетях по всей стране от Калининграда до Владивостока.