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13 сентября 2019 / gastronom

Быстрый фаршированный перец с курицей и овощами

Сначала почистить перцы, потом приготовить фарш, нафаршировать перцы, потом варить или запекать– это точно не для ужина в будни. А если к делу подойти с другой стороны, и запечь перец в духовке, пока вы готовите начинку из того, что есть под рукой, дело пойдет намного быстрее. Останется лишь поставить блюдо в духовку на 10 мин. и можно накрывать на стол.

Быстрый фаршированный перец с курицей и овощами
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 5 сладких перцев
  • 1 большая луковица
  • 1/2 стакана замороженного зеленого горошка
  • 1 острый перец чили, по желанию
  • 400 г вареной курицы
  • 150 г тертого сыра
  • 4 ст. л. томатного соуса
  • оливковое масло
  • мельница "Соль морская"
  • мельница "Перец черный"
  • 5 перьев зеленого лука

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Перед фаршированием поставьте перец в духовку на 10 мин
Разогрейте духовку до 200 °С. Разрежьте 4 перца пополам вдоль, удалите семена и перегородки. Положите перец на противень и поставьте в духовку на 10 мин.
Шаг 2
Подготовьте горошек к добавлению в начинку для фаршированного перца
Залейте замороженный горошек кипятком и варите 5–7 мин., до готовности. Откиньте горошек на дуршлаг.
Шаг 3
Обжарьте начинку для фаршированных перцев
Очистите лук и мелко нарежьте. Очистите оставшийся сладкий перец и острый перец, если используете, мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и продолжайте жарить еще 5 мин.
Шаг 4
Добавьте куриное мясо, сыр и горох в начинку для фарширования перцев
Нарежьте куриное мясо небольшими кубиками и добавьте в сковороду к овощам вместе с горошком и томатным соусом. Посолите, поперчите и смешайте со 100 г сыра.
Шаг 5
Фаршируйте перцы начинкой, посыпьте тертым сыром
Достаньте половинки перца из духовки и наполните начинкой. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку на 10 мин. Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.
Кстати

Вместо вареной курицы можно использовать любое мясо – остатки тушеной или вареной говядины, запеченную свинину и даже сосиски. Или просто добавить к начинке риса, макаронов или вареной картошки – получится блюдо для вегетарианцев.

Время готовки
30 мин
Количество порций
4
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
нет
Технология
Варка, Жарка, Запекание
Повод
Обед, Ужин
Устройство
духовка / духовой шкаф, сковорода
Источник
"Школа гастронома"
№ 08 (313), 2019
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Ключевые слова

курица, овощи, фаршированный перец,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Konstanta Konstanta 10 декабря 2019

Хороший вариант.