Сначала почистить перцы, потом приготовить фарш, нафаршировать перцы, потом варить или запекать– это точно не для ужина в будни. А если к делу подойти с другой стороны, и запечь перец в духовке, пока вы готовите начинку из того, что есть под рукой, дело пойдет намного быстрее. Останется лишь поставить блюдо в духовку на 10 мин. и можно накрывать на стол.