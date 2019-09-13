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13 сентября 2019 / gastronom
Быстрый фаршированный перец с курицей и овощами
Сначала почистить перцы, потом приготовить фарш, нафаршировать перцы, потом варить или запекать– это точно не для ужина в будни. А если к делу подойти с другой стороны, и запечь перец в духовке, пока вы готовите начинку из того, что есть под рукой, дело пойдет намного быстрее. Останется лишь поставить блюдо в духовку на 10 мин. и можно накрывать на стол.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 5 сладких перцев
- 1 большая луковица
- 1/2 стакана замороженного зеленого горошка
- 1 острый перец чили, по желанию
- 400 г вареной курицы
- 150 г тертого сыра
- 4 ст. л. томатного соуса
- оливковое масло
- мельница "Соль морская"
- мельница "Перец черный"
- 5 перьев зеленого лука
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разогрейте духовку до 200 °С. Разрежьте 4 перца пополам вдоль, удалите семена и перегородки. Положите перец на противень и поставьте в духовку на 10 мин.
Шаг 2
Залейте замороженный горошек кипятком и варите 5–7 мин., до готовности. Откиньте горошек на дуршлаг.
Шаг 3
Очистите лук и мелко нарежьте. Очистите оставшийся сладкий перец и острый перец, если используете, мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте лук до мягкости, добавьте перец и продолжайте жарить еще 5 мин.
Шаг 4
Нарежьте куриное мясо небольшими кубиками и добавьте в сковороду к овощам вместе с горошком и томатным соусом. Посолите, поперчите и смешайте со 100 г сыра.
Шаг 5
Достаньте половинки перца из духовки и наполните начинкой. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку на 10 мин. Посыпьте зеленым луком и подавайте к столу.
Кстати
Вместо вареной курицы можно использовать любое мясо – остатки тушеной или вареной говядины, запеченную свинину и даже сосиски. Или просто добавить к начинке риса, макаронов или вареной картошки – получится блюдо для вегетарианцев.
Время готовки
30 мин
Количество порций
4
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
Технология
Повод
Устройство
Источник
"Школа гастронома"
№ 08 (313), 2019
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