Форшмак классический
Лучший форшмак получается из свежей сельди, белой булки и, конечно же, сливочного масла. Намазывайте его на тосты или подавайте на стол как закуску.
- 50 г сливочного масла
- 1 сельдь весом 400-500 г
- 200 г пшеничной булки
- 200 мл цельного молока
- четвертинка сладкой красной ялтинской луковицы
- сок 1-1,5 лимонов
- тосты для подачи
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