закуска Всем
2 марта 2017 / gastronom

Форшмак классический

Лучший форшмак получается из свежей сельди, белой булки и, конечно же, сливочного масла. Намазывайте его на тосты или подавайте на стол как закуску.

Форшмак
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 50 г сливочного масла
  • 1 сельдь весом 400-500 г
  • 200 г пшеничной булки
  • 200 мл цельного молока
  • четвертинка сладкой красной ялтинской луковицы
  • сок 1-1,5 лимонов
  • тосты для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Заранее выньте масло из холодильника и размягчите до комнатной температуры.
Шаг 2
Разделайте сельдь на два филе. У булки удалите корку, замочите мякоть в молоке. Положите филе сельди на доску и порубите тесаком как можно мельче (не прокручивайте через мясорубку!). Отожмите булку от молока, положите на сельдь и порубите все вместе в фарш.
Шаг 3
Очистите лук и натрите на терке либо очень-очень мелко нарежьте (если хотите, чтобы лук похрустывал). Добавьте лук к селедочному фаршу, вмешайте мягкое масло и взбивайте ложкой. В процессе добавьте сок минимум половины лимона – можете больше. Подавайте с тостами.
Время готовки
35 мин
Количество порций
4-6
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
пескетарианство (допускается рыба)
Технология
Без термообработки
Повод
Встреча с друзьями, Ланч, Пикник, Полдник
Источник
"Гастрономъ"
№ 07 (150), 2014
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

сельдь, селедка, форшмак, закуска из сельди,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Ольга Захарова Ольга Захарова 19 марта 2017

Гость, именно свежей! Сельдь ведь не обязательно бывает соленой - это только один из видов её приготовления.

Гость 16 марта 2017

Может быть, селедка все же соленая, а не свежая? Не представляю как это, из сырой рыбы?