Опрос. Что вы готовите для праздника Светлой Пасхи!

ПЕКУ КУЛИЧИ ГОТОВЛЮ ТВОРОЖНУЮ ПАСХУ НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ БУДУТ КУЛИЧ, ПАСХА И КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА КУЛИЧ ПОКУПАЮ ИЛИ ЗАКАЗЫВАЮ ГОТОВЫЙ ПЕКУ ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СТОЛЕ БУДУТ КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА ПРАЗДНИЧНЫЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ САЛАТЫ С ЯЙЦАМИ НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ ГОТОВЛЮ, ВСЕ КАК ВСЕГДА НЕ ПРАЗДНУЮ ПАСХУ