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27 ноября 2019 / gastronom

Форшмак из селедки

Форшмак из селедки — одно из самых известных и простейших еврейских блюд. Приятно и то, что главная его героиня — рыба, вполне доступная каждому. Она издавна засаливалась непосредственно на море и рассылалась по всей Российской империи. Селедкой, кстати, торговал отец Марка Шагала, человек тонкой души и очень скромного достатка. Как и другие евреи он считал, что селедка может присутствовать на столе и в обычные дни, но к святой Субботе она непременно должна превратиться в форшмак. Ведь в будни каждый иудей — обычный трудяга, но в Субботу, после бани и микве, после торжественной вечерней молитвы, он становится царем, достойный самой лучшей пищи!

Форшмак из селедки
Форшмак из селедки, блюдо готов
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 3 жирные сельди пряного посола (или слабокопченые)
  • 2 средние луковицы
  • 2 кислых зеленых яблока, желательно антоновки
  • 3-4 пера зеленого лука
  • 2-3 яйца
  • 1/2 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. уксуса
  • соль
  • свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Форшмак из селедки, селедку тщательно очистите от костей, кожи и внутренностей
Чтобы приготовить форшмак, селедку тщательно очистите от костей, кожи и внутренностей.
Шаг 2
Форшмак из селедки, нарежьте репчатый и зеленый лук
Репчатый лук очистите и крупно нарежьте. Зеленый лук очень мелко нарежьте.
Шаг 3
Форшмак из селедки, яблоко очистите от кожуры и семенной коробки
Одно яблоко очистите от кожуры и семенной коробки, другое – только от семенной коробки.
Шаг 4
Форшмак из селедки, сделайте фарш из селедки, репчатого лука и яблок
В мясорубке проверните селедку, затем репчатый лук и яблоки. Получившийся фарш проверните еще раз.
Шаг 5
Форшмак из селедки, сварите яйца вкрутую, очистите и отделите желтки от белков
Сварите яйца вкрутую, очистите и отделите желтки от белков.
Шаг 6
Форшмак из селедки, желтки разотрите с уксусом, горчицей, солью и перцем, добавьте зеленый лук
Желтки разотрите с уксусом, горчицей, солью и перцем, добавьте зеленый лук. Получившуюся смесь смешайте с фаршем и хорошо вымесите.
Шаг 7
Форшмак из селедки, белки разомните вилкой
Белки разомните вилкой и добавьте в фарш.
Шаг 8
Форшмак из селедки, получившуюся смесь выложите на селедочницу в форме рыбы
Форшмак выложите на селедочницу в форме рыбы, украсьте зеленым луком или петрушкой.
Полезный совет

По желанию, в форшмак из селедки вы можете добавить не уксус, а лимонный сок: это, конечно, является отклонением от классического рецепта блюда, но делает его вкус более изысканным.

Кстати

Для приготовления форшмака лучше воспользоваться ручной мясорубкой. Но можно измельчить селедку и электрической, главное, чтобы решетка была с крупными отверстиями и в мясорубке был режим «пульс». 

Время подготовки
30 мин
Время готовки
10 мин
Количество порций
6-8
Сложность приготовления
легко
Кухня
еврейская
Технология
Без термообработки
Повод
Встреча с друзьями, День рождения, Новый год, Рождество, Ужин
Устройство
мясорубка
Источник
Книга Гастронома: Еврейская домашняя кухня
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

сельдь, селедка, форшмак, еврейская кухня, блюда из рыбы,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Елена Мойшук Елена Мойшук 14 декабря 2017

надо попробовать такой вариант форшмака, готовлю немного иначе.

Barb Barb 11 апреля 2015

Когда я готовлю Форшмак, стараюсь заранее замариновать репчатый лук в лимоне или в яблочном уксусе. Лук становится мягче и это отражается на вкусе блюда.

Ольга М Ольга М 9 апреля 2015

Почему-то меня раньше отпугивало название блюда... но, ознакомившись с рецептом даже я, не большой любитель рыбы, заинтересовалась...