Форшмак из селедки — одно из самых известных и простейших еврейских блюд. Приятно и то, что главная его героиня — рыба, вполне доступная каждому. Она издавна засаливалась непосредственно на море и рассылалась по всей Российской империи. Селедкой, кстати, торговал отец Марка Шагала, человек тонкой души и очень скромного достатка. Как и другие евреи он считал, что селедка может присутствовать на столе и в обычные дни, но к святой Субботе она непременно должна превратиться в форшмак. Ведь в будни каждый иудей — обычный трудяга, но в Субботу, после бани и микве, после торжественной вечерней молитвы, он становится царем, достойный самой лучшей пищи!