Форшмак из селедки
Форшмак из селедки — одно из самых известных и простейших еврейских блюд. Приятно и то, что главная его героиня — рыба, вполне доступная каждому. Она издавна засаливалась непосредственно на море и рассылалась по всей Российской империи. Селедкой, кстати, торговал отец Марка Шагала, человек тонкой души и очень скромного достатка. Как и другие евреи он считал, что селедка может присутствовать на столе и в обычные дни, но к святой Субботе она непременно должна превратиться в форшмак. Ведь в будни каждый иудей — обычный трудяга, но в Субботу, после бани и микве, после торжественной вечерней молитвы, он становится царем, достойный самой лучшей пищи!
- 3 жирные сельди пряного посола (или слабокопченые)
- 2 средние луковицы
- 2 кислых зеленых яблока, желательно антоновки
- 3-4 пера зеленого лука
- 2-3 яйца
- 1/2 ч. л. горчицы
- 1 ст. л. уксуса
- соль
- свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
По желанию, в форшмак из селедки вы можете добавить не уксус, а лимонный сок: это, конечно, является отклонением от классического рецепта блюда, но делает его вкус более изысканным.
Для приготовления форшмака лучше воспользоваться ручной мясорубкой. Но можно измельчить селедку и электрической, главное, чтобы решетка была с крупными отверстиями и в мясорубке был режим «пульс».
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надо попробовать такой вариант форшмака, готовлю немного иначе.
Когда я готовлю Форшмак, стараюсь заранее замариновать репчатый лук в лимоне или в яблочном уксусе. Лук становится мягче и это отражается на вкусе блюда.
Почему-то меня раньше отпугивало название блюда... но, ознакомившись с рецептом даже я, не большой любитель рыбы, заинтересовалась...