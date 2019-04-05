ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и новизны мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снимать пенку и варить на медленном огне.

Шаг 2 Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.

Шаг 3 Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.

Шаг 4 Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.