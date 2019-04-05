Харчо с грузинскими специями
Этот более легкий и осовремененный вариант харчо сварен на говяжьем бульоне, содержит целый букет ароматных грузинских специй и острую домашнюю аджику. Чего в нем нет - так это грецких орехов, но если очень хочется сделать все так, как полагается, - можете добавить.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Говядина - 500 г
- Вода - 2.5 л
- Лук - 1 шт
- Чеснок - 10 зубчиков
- Аджика - 25 г
- Томатная паста - 100 г
- Уцхо-сунели - 2 ч. л.
- Лавровый лист - 3 шт
- Коринадр молотый - 1 ч.л.
- Имеретинский шафран - 1 щепотка
- Кинза - 2 ст. л.
- Петрушка - 2 ст. л.
- Копченая соль – по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и новизны мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снимать пенку и варить на медленном огне.
Шаг 2
Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.
Шаг 3
Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.
Шаг 4
Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
Шаг 5
После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.
Кстати
Рецепт предоставлен Мамией Джоджау, шеф-поваром ресторана Казбек.
Количество порций
5
Сложность приготовления
легко
Кухня
Вегетарианское
Технология
Повод
Источник
Пресс-служба ресторана
Таблица мер и весов
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Иллюстрации к материалу: предоставлено пресс-службой
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