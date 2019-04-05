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5 апреля 2019 / Shefs

Харчо с грузинскими специями

Этот более легкий и осовремененный вариант харчо  сварен на говяжьем бульоне, содержит целый букет ароматных грузинских специй и острую домашнюю аджику. Чего в нем нет - так это грецких орехов, но если очень хочется сделать все так, как полагается, - можете добавить.

Харчо
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • Говядина - 500 г
  • Вода - 2.5 л
  • Лук - 1 шт
  • Чеснок - 10 зубчиков
  • Аджика - 25 г
  • Томатная паста - 100 г
  • Уцхо-сунели - 2 ч. л.
  • Лавровый лист - 3 шт
  • Коринадр молотый - 1 ч.л.
  • Имеретинский шафран - 1 щепотка
  • Кинза - 2 ст. л.
  • Петрушка - 2 ст. л.
  • Копченая соль – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Мясо нарезать мелкими кубиками и варить до готовности без каких-то добавок. Время варки сильно зависит от качества и новизны мяса, но очень важно, чтобы оно разварилось до того состояния, когда его можно будет разжевать. В среднем это полтора-два часа, но бывает и дольше. Не забывайте снимать пенку и варить на медленном огне.
Шаг 2
Залить в сотейник растительное масло, добавить порезанный лук, чеснок и потушить. Лук не должен поменять цвет, поэтому не обжаривать.
Шаг 3
Добавить аджику и порезанные стебли кинзы. Тушить 3-5 минут, добавить томатную пасту и уже тогда без крышки пассировать полчаса на медленном огне помешивая. Главное, чтобы не пригорело.
Шаг 4
Готовое мясо достать из бульона, бульон процедить, снова залить в кастрюлю, поставить на огонь, совсем немного посолить. После закипания вернуть в бульон мясо и залить им нашу смесь. Добавить лавровый лист, уцхо-сунели, кориандр, шафран и дать еще раз закипеть.
Шаг 5
После этого засыпать туда помытый рис и варить еще минут 10. Добавить зелень петрушки, кинзы и толченый чеснок. Накрыть кастрюлю крышкой и дать постоять 3-5 минут.
Кстати

Рецепт предоставлен Мамией Джоджау, шеф-поваром ресторана Казбек.

Количество порций
5
Сложность приготовления
легко
Кухня
грузинская
Вегетарианское
нет
Технология
Варка
Повод
Обед
Источник
Пресс-служба ресторана
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

говядина, харчо, уцхо-сунели, Мамия Джоджуа, ресторан Казбек,
Иллюстрации к материалу: предоставлено пресс-службой
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Konstanta Konstanta 5 ноября 2019

Обожаю острые блюда! Ароматно и вкусно!