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19 февраля 2019 / gastronom

Сациви (Мегрелия)

Самое распространенное за пределами Грузии грузинское блюдо из птицы — сациви. Это праздничное блюдо, которое готовится в том числе и на Новый год, причем из индейки, хотя часто его готовят из курицы. 

Сациви (Мегрелия)
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 1 потрошеная жирная курица или индейка весом до 2 кг
  • 500–800 г очищенных грецких орехов
  • 1 кг лука
  • 4–8 зубчиков чеснока
  • большой пучок кинзы
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • 1 ст. л. молотого имеретинского шафрана
  • 1 ст. л. молотого кориандра
  • 1 ст. л. свежемолотого черного перца
  • молотая корица на кончике ножа
  • 2–6 бутонов гвоздики
  • соль
  • сливочное масло для смазывания

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Положите птицу в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы птица была закрыта на 3–4 см. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, уменьшите огонь до небольшого и варите 1,5 ч. Постарайтесь не переварить: птица не должна разваливаться. Готовую птицу выньте из бульона и положите остывать. Бульон тоже остудите и поставьте в холодильник до образования корочки жира на поверхности.
Шаг 2
Смажьте остывшую птицу сливочным маслом и поставьте в разогретую до 190 °С духовку подрумяниваться на 30 мин. – не забудьте поставить туда же мисочку с водой, чтобы мясо оставалось сочным. Готовую птицу выньте из духовки, остудите и нарежьте аккуратными одинаковыми кусочками.
Шаг 3
Нарежьте лук кубиками – максимально мелко. Соберите жир с бульона, выложите в сковородку и обжарьте в нем лук на слабом огне до прозрачности, 10 мин.
Шаг 4
Потолките кинзу в ступке и отожмите сок через марлю (либо прокрутите в блендере до получения однородной жидкой кашицы, и уже эту кашицу положите в сложенную в несколько слоев марлю и отожмите сок).
Шаг 5
Смелите в муку грецкие орехи, тщательно перемешайте с перцем, кориандром, имеретинским шафраном и соком кинзы. Разотрите в керамической ступке гвоздику (по вкусу) с солью, добавьте корицу и смешайте с орехами.
Шаг 6
Разведите орехи половником остывшего бульона в кашицу. Разотрите в ступке чеснок с солью до абсолютно однородной массы, добавьте к орехам и перемешайте.
Шаг 7
Поставьте на средний огонь кастрюлю с 6–8 стаканами процеженного бульона (оставшийся бульон не понадобится). Когда бульон закипит, уменьшите огонь и порциями выложите ореховую массу – постоянно помешивая, чтобы орехи не слиплись. Когда все орехи добавлены, доведите массу до кипения, готовьте 2–3 мин. Добавьте лук и снова доведите до кипения. Затем положите нарезанную птицу, доведите до кипения, влейте уксус и положите лавровый лист.
Шаг 8
Проверьте сациви на соль и остроту, готовьте на маленьком огне 5 мин., выключите, и пусть постоит под крышкой не менее 10 мин. Подавать блюдо можно горячим или остывшим с горячей кукурузной кашей гоми (см. стр. 70) – именно вместе с ней раскрывается вся прелесть вкуса сациви.
Время готовки
2 ч 30 мин
Количество порций
8-10
Сложность приготовления
средне
Кухня
грузинская
Источник
Книги Гастронома: Грузинская домашняя кухня
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

птица, индейка, грецкие орехи, грузинская кухня, сациви,
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