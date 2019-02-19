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Сациви (Мегрелия)
Самое распространенное за пределами Грузии грузинское блюдо из птицы — сациви. Это праздничное блюдо, которое готовится в том числе и на Новый год, причем из индейки, хотя часто его готовят из курицы.
- 1 потрошеная жирная курица или индейка весом до 2 кг
- 500–800 г очищенных грецких орехов
- 1 кг лука
- 4–8 зубчиков чеснока
- большой пучок кинзы
- 1 ст. л. белого винного уксуса
- 1 ст. л. молотого имеретинского шафрана
- 1 ст. л. молотого кориандра
- 1 ст. л. свежемолотого черного перца
- молотая корица на кончике ножа
- 2–6 бутонов гвоздики
- соль
- сливочное масло для смазывания
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