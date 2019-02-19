ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Положите птицу в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы птица была закрыта на 3–4 см. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, уменьшите огонь до небольшого и варите 1,5 ч. Постарайтесь не переварить: птица не должна разваливаться. Готовую птицу выньте из бульона и положите остывать. Бульон тоже остудите и поставьте в холодильник до образования корочки жира на поверхности.

Шаг 2 Смажьте остывшую птицу сливочным маслом и поставьте в разогретую до 190 °С духовку подрумяниваться на 30 мин. – не забудьте поставить туда же мисочку с водой, чтобы мясо оставалось сочным. Готовую птицу выньте из духовки, остудите и нарежьте аккуратными одинаковыми кусочками.

Шаг 3 Нарежьте лук кубиками – максимально мелко. Соберите жир с бульона, выложите в сковородку и обжарьте в нем лук на слабом огне до прозрачности, 10 мин.

Шаг 4 Потолките кинзу в ступке и отожмите сок через марлю (либо прокрутите в блендере до получения однородной жидкой кашицы, и уже эту кашицу положите в сложенную в несколько слоев марлю и отожмите сок).

Шаг 5 Смелите в муку грецкие орехи, тщательно перемешайте с перцем, кориандром, имеретинским шафраном и соком кинзы. Разотрите в керамической ступке гвоздику (по вкусу) с солью, добавьте корицу и смешайте с орехами.

Шаг 6 Разведите орехи половником остывшего бульона в кашицу. Разотрите в ступке чеснок с солью до абсолютно однородной массы, добавьте к орехам и перемешайте.

Шаг 7 Поставьте на средний огонь кастрюлю с 6–8 стаканами процеженного бульона (оставшийся бульон не понадобится). Когда бульон закипит, уменьшите огонь и порциями выложите ореховую массу – постоянно помешивая, чтобы орехи не слиплись. Когда все орехи добавлены, доведите массу до кипения, готовьте 2–3 мин. Добавьте лук и снова доведите до кипения. Затем положите нарезанную птицу, доведите до кипения, влейте уксус и положите лавровый лист.