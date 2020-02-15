Блюда грузинской кухни так органично вписались в наше меню, что мы подчас забываем, что их родина - ...
Аджапсандали по-грузински
О «самом правильном» рецепте аджапсандали по-грузински можно спорить бесконечно и так и не прийти к единому мнению. Которого, честно говоря, и быть не может, ведь подобное блюдо готовят по всему кавказскому региону, и каждая хозяйка имеет свое собственное представление о методе. Главное — чтобы каждый ингредиент аджапсандали по-грузински обжаривался отдельно, причем в меру, без фанатизма. В результате, после соединения всех овощей в едином пространстве должен получиться прекрасный ансамбль ароматов и вкусов где каждый «участник» имеет свой узнаваемый голос.
- 5 баклажанов
- чеснок – 1 зубчик
- 2–3 веточки базилика
- 2 сладких перца
- 4 луковицы
- кинза
- соль
- масло растительное – 4 ст.л.
- картофель – 3 шт
- 8 помидоров
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Разогреть в сковороде 2 ст. л. растительного масла, обжарить картофель в течение 5 мин. Добавить баклажаны, готовить еще 4 мин. Переложить в кастрюлю. Положить зелень.
Подавать аджапсандали по-грузински горячим.
Аджапсандали по-грузински подается не только в горячем виде. На наш взгляд, особенно вкусным блюдо становится после основательного отдыха в холодильнике (не менее 5 часов).
Кто бы что ни говорил, аджапсандали по-грузински можно готовить как с картофелем, так и без: все зависит от того, хотите ли вы сделать блюдо более сытным или менее.
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Девчата и ребята! Часто встречаю в комментариях или вопросах проблемы временные, сколько минут (!) варить, печь и т.д.... Это проблемы тех, кто совсем не умеет готовить, потому что остальным понятно, что за 4 мин., баклажаны будут, разве что, только горячие, а перец в томатной массе и за 5 мин. будет сырым... Советую проще - обжаривайте компоненты практически до готовности - тогда ни один из них не превратится в кашу... Можете использовать и остальные рацпредложения, касающиеся компонентов - оливки, сыр и разные пряности, которым в аджабсандале делать нечего, просто придумайте своё название и все дела! А что касается армянского аджабсандала или грузинского аджабсандали, блюдо любимо и готовится и там, и там... нужна картошка или мясо или нет, решать Вам - эти компоненты для аджабсандала в Закавказье употребляются, точно так же, как и украинский борщ каждая хозяйка варит по-своему, исключая оливки, сыр, лимон и т.п. - это уже попахивает сборной селянкой... Я так думаю!
добавлю еще раз комментарий для себя: в следующий раз всех ингридиентов, кроме трав и чеснока, в поллвину меньше, слишком уж много получается, в кастрюлю еле влезает, да и готовить дольше. я бы начала с обжаривания картошки и баклажан отдельно (одно в кастрюле, другое в сковороде) потом сложила вместе в кастрюлю, при совместном приготовлении баклажан с картошкой слишком много и они не жарятся, а тушатся
a kto skazal 4to eto blyudo - gruzinskoe????????????
какой этот аджап? это в чистом виде русский рецепт, который называется "икра заморская баклажанная"
Вкусно, но по-моему какое то несоответствие объемов и времени... Как 5 баклажанов на одной сковородке могут приготовиться за 4 мин? То же самое про картошку. В общем на последнем этапе вместо "дать закипеть и снять" пришлось долго и нудно дотушивать... поэтому, наверно, не хватило экзотики, получились тушеные овощи. В общем в следующий раз буду жарить баклажаны с картошкой до состояния минутной готовности, а потом уже добавлять травы и луково-перечно-томатный соус.
Павел, а как насчёт 8 помидоров? Думаете, их сока будет недостаточно?
Я не понимаю - а откуда возмется жидкость? Или это все сухое - только масло? Не подгорает?
В Армении режут баклажаны вдоль овоща, полосками толщиной по 0,5 см. и перец, так меньше впитывается масла и излишки, при наклонном складывании на сито, быстрее сливаются. Иначе из баклажан, при нарезке кубиками, получается каша-пюре и очень жирная.Все овощи режутся "в длину" полосками, картошка-брусочками толщиной 1 см., обжаривается каждый из овощей раздельно. Все готовые должны стечь, иначе будет неприятно жирно. Последние жарятся очищенные помидоры, порезанные кружочками по 0,5 см.Тому, кто не понимает, зачем картошка нужна: забрать из баклажан излишки масла. Уложить в кастрюлю, перемешать аккуратно с солью, перцем и рубленной зеленью ( разной). Воды не добавляют, вполне достаточно впитавшегося при раздельной обжарке масла. Тушить на слабом огне 10-15 минут.
Я готовлю аджапсандаль так как меня научил повар-армянин, он его готовил всегда на костре, а дома я пользуюсь духовкой. Количество овощей по вкусу, кто чего больше любит. Я беру баклажаны, перцы красные болгарские, помидоры, зелень и СЛИВОЧНОЕ МАСЛО!!!! В нагретую духовку, в самый низ, можно и без противня, кладу овощи и пусть горят в прямом смысле слова, кожица должна обгореть. Для равномерности надо их чаще переворачивать. помидорам конечно много не надо, а остальным минут 20-25 не меньше. Готовые овощи складываются в пакет, потеют, остывают и у них легче снимается шкурка. чистим аккуратно, чтоб не было зёрнышек, мякоть РУБИМ ножом, добавляем сливочного масла(тут можно не скромничать), дорезаем зелени, солим, перчим. Всё ешь хоть холодным, хоть тёплым
я лично предпочитаю класть розмарин и фиолетовый базилик.розмарин омолаживает выводит токсины.базилик охлаждает.т.е. ин-ян.вкус и запах очень приятный.киндзу и петрушку не люблю.обжариваю все по отдельности.потом заливаю тертым помидорным острым соусом немного кипячу и все.
такой рецепт под таким названием вижу в первые привычнее так:выкладывается все в широкую кастрюлю слоями поочередно баранина слой лука сверху картофель баклажаны , помидоры , болгарский перец. и томится на маленьком огне естественно сняв кожицу с перца и помидор и специи в слоях....... про кинзу тоже не забудьте но я добавляю сухую
а мне нравится с картошкой!я уже не первый раз готовлю это блюдо!очень вкусно!иногда аджику добавляю
Я сама грузинка. Мой дедушка всегда сам готовил аджапсандали и всегда клал картошку, и отец любит с картошкой, и мы с детьми. А вот русская бабушка родом из Тулы, но прожившая 50 лет в Тбилиси, не кладет ее категорически :) Замечательный рецепт, спасибо :)
аджапсандал - это вообще-то не совсем грузинская кухня, армяне тоже считают его своим. А по данному рецепту, без обид,-это не аджапсандал.
Вообще не аджапсандал-это скорее рагу хохлятское. Грузины и Абхазы без кинзы за стол не сядут... И картошка туда не идет! Кинза - это все для аджапсандала
Это у нас фирменное семейное блюдо. Кущают все, и маленькие и старенькие, только у меня свекровь добавляет прожаренное кусочками мясо, вообще классно получается!
очень вкусно))всем понравилось.только кажется остроты не хватает
мммм..... мое любимое! готовлю 2 кастрюльки одновременно . уходит в миг. хотя нас с мужем только двое)) хаха обожаю аджапчик! и картофель к месту, но не много, не более объема баклажан. пальчики оближешь! кто-то там и про мозги и про попу писал... согласна на 100% ))
получилось неплохо, очень легкое полезное летнее блюдо. Только запах кинзы мне вообще не понравился, хорошо что положила немного. добавила оливки, но они там не были особо к месту, зато просится немного остринки-перчинки.
Картофель сырым не будет. Поверьте, раз двести готовили.
если картофель готовится всего 9 минут, а ещё к тому же он порезан большими кусками- то он будет сырой в итоге.
Рецепт суперский, Каждое лето готовлю 2 раза в неделю, уходит в мах! Но я добавляю в овощи томатную пасту(острота!) и много кинзы. И соус: кефир, кинза, чеснок. Аджабик горячий, а соус холоднючий- ум отъешь и попу в кровь расчешишь!!! Все с кем делюсь в восторге))))
Картошка не нужна
Картошку в аджапсандал!?Смело...но глупо.
СПАСИБО!!! чуть-чуть отступила от рецепта, но главная идея воплощена. ОБЪЕДЕНЬЕ!!! я острую аджику добавила, муж (грузин) в диком восторге :)
а еще я добавила пол стручка свежего острого перчика!что придало блюду еще более пикантный вкус!
отличный рецепт!я тоже изменила пропорции,всего 2 баклажана,1 луковица,3 перца,2 помидорки!ну и зеленушки с чесноком!!моему грузину оооочень понравилось!!!спасибо!
действительно, очень вкусно
Спасибо за рецепт мой любимый "Гастроном"! Восторг! Я всегда мечтала научиться готовить такие овощи! Правда, я сделала на пробу гораздо меньше, чем дано в рецепте, из одного большого баклажана, но в принципе соотношение овощей постаралась сохранить, только чеснока добавила больше-чеснок люблю! Думаю, что это блюдо может быть с одинаковым успехом и грузинским и турецким , а если добавить фету и оливки , то и греческим! Еще раз СПАСИБО!
Еще добавляют свежую стручковую фасоль, и подают с соусом-кефир с чесноком!
приготовила сегодня аджапсандал по этому рецепту, ооооооооооооочень вкусно, зелени можно побольше, ваще отвал башки!!!