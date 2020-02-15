О «самом правильном» рецепте аджапсандали по-грузински можно спорить бесконечно и так и не прийти к единому мнению. Которого, честно говоря, и быть не может, ведь подобное блюдо готовят по всему кавказскому региону, и каждая хозяйка имеет свое собственное представление о методе. Главное — чтобы каждый ингредиент аджапсандали по-грузински обжаривался отдельно, причем в меру, без фанатизма. В результате, после соединения всех овощей в едином пространстве должен получиться прекрасный ансамбль ароматов и вкусов где каждый «участник» имеет свой узнаваемый голос.