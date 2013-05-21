Новогодние рецепты: горячие блюда из птицы
21 мая 2013 / gastronom
Запеченная утка в апельсиновом соусе
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для соуса:
- 2 крупных апельсина
- 1/2 стакана апельсинового ликера (Grand Marnier или Cointreau)
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- 1/2 стакана коричневого сахара
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- соль, свежемолотый черный перец
Начинайте готовить за 1 день до подачи
- 1 молодая подготовленная утка весом 2–2,5 кг
- 1 крупный апельсин
- сухое белое вино
- 1 ст. л. нерафинированного арахисового масла
- 1 ст. л. нерафинированного арахисового масла
- 1 ч. л. молотой корицы
- молотый красный острый перец
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Удалите у утки лишний жир из области гузки и шеи (он здесь не понадобится). Положите утку в дуршлаг. Вскипятите большой чайник воды и облейте утку кипятком со всех сторон, чтобы ее кожа побелела. Дайте стечь всей воде, обсушите утку бумажными полотенцами, натрите изнутри и снаружи белым вином и солью. Поставьте в дуршлаге в холодильник на 24 ч. Не закрывайте – кожа утки должна подсохнуть.
- Смешайте корицу, душистый и острый перец с маслом. Наколите утку со всех сторон вилкой и намажьте ее этой смесью снаружи.
- Апельсин вымойте щеткой и разрежьте на 8 частей. Поместите дольки апельсина внутрь утки. Поместите утку в жаропрочную форму или на противень грудкой вверх и поставьте в разогретую до 220°С духовку на 30 мин. Затем уменьшите температуру духовки до 150°С и жарьте до желаемой степени готовности, 40–60 мин.
- Для соуса вымойте апельсины щеткой. С одного апельсина снимите цедру полосками при помощи ножа для чистки овощей. Нарежьте эти полоски тонкой соломкой. Со второго апельсина снимите цедру мелкой теркой. Выжмите из обоих апельсинов сок.
- Смешайте в сотейнике сахар и винный уксус, поставьте на средний огонь до тех пор, пока сахар не растворится и не начнет превращаться в карамель. Добавьте в сотейник апельсиновый сок и натертую цедру, влейте ликер, положите листочки тимьяна и лавровый лист. Готовьте на среднем огне 5 мин., снимите с огня, удалите лавровый лист.
- В маленькой кастрюльке вскипятите 1/2 стакана воды, добавьте соломку из апельсиновой цедры. Доведите до кипения и варите на небольшом огне 3–4 мин. Откиньте на сито, отожмите жидкость, положите цедру в соус. Приправьте соус солью и перцем по вкусу. Подавайте утку горячей, разрезав на порционные куски и полив апельсиновым соусом.
Совет гастронома
Утка получается очень вкусной с самыми разными цитрусовыми. Апельсины – это классика, но не менее хороша утка и с мандаринами, и с грейпфрутами, и с помело.
Хозяйке на заметку
Время готовки
2 ч 30 мин
Количество порций
4
Сложность приготовления
сложно
Технология
Источник
Книги Гастронома: про птицу
Если вы заметили ошибку или неточность, пожалуйста, пишите комментарий, мы обязательно ответим.Таблица мер и весов Каталог рецептов
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Традиционно в Бургундии готовили не курицу в вине, а петуха. Еще точнее – каплуна. Его ...
Запеченная утка — идеальное новогоднее блюдо. О том, как подготовить утку к запеканию, как ...
Загрузка...
КОММЕНТАРИИ
Пока нет комментариев