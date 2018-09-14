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14 сентября 2018 / Юна

Кьопоолу

Кьопоолу - традиционная болгарская холодная закуска, по сути икра из баклажанов. Болгары её очень любят и готовят летом и осенью, когда сезон овощей. Рецепт простой, но результат получается отменный, яркий, поднимающий аппетит и настроение.

Кьопоолу
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ИНГРЕДИЕНТЫ
  • баклажаны 4 шт
  • сладкий перец 2 шт
  • чили 2 шт
  • помидоры 2 шт
  • чеснок 2 зубчика
  • кинза 1 пучок
  • растительное масло 30 мл
  • соль по вкусу
  • сахар по вкусу
  • винный уксус 2 ст.л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Запечь баклажаны, болгарский перец, перец чили для кьопоолу
Баклажаны, сладкий перец и перец чили помыть, наколоть вилкой и запечь в духовке при температуре 190 градусов 30-40 минут. Перцы должны подпечься до темных бочков.
Шаг 2
Почистить запеченные овощи для кьопоолу и нарезать
Перцы завернуть в пакет и дать им пропотеть 10 минут. Затем почистить от семян и кожицы. С баклажанов снять шкурку. Баклажаны и перец мелко нарезать, можно измельчить блендером или мясорубкой.
Шаг 3
Измельчить в блендере помидоры без кожи и давить в овощи для кьопоолу
Помидоры надрезать с носика крест-накрест и залить кипятком на полминуты. Затем обдать холодной водой и снять кожу. Измельчить в блендере помидоры и чеснок.
Шаг 4
Добавить к нарезанным баклажанам и перцам томатно-чесночное пюре, добавить специи и масло
Соединить нарезанные баклажаны и перец с томатно-чесночным пюре. Добавить мелко нарезанную кинзу(или петрушку). По вкусу посолить, добавить сахар, влить масло и винный уксус. Дать немного настояться и подавать к столу.
Шаг 5
Кьопоолу можно заготовить впрок. Для этого разложить по пол-литровым банкам, прикрыть крышкой и стерилизовать с момента закипания 7-10 минут.
Хозяйке на заметку

Если кьопоолу будут есть дети, то перец чили не класть. Можно обойтись черным перцем.

Время готовки
1 ч 30 мин
Сложность приготовления
средне
Кухня
болгарская
Вегетарианское
строго
Технология
Запекание
Повод
Пикник, Ужин
Устройство
духовка / духовой шкаф
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