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14 сентября 2018 / Юна
Кьопоолу
Кьопоолу - традиционная болгарская холодная закуска, по сути икра из баклажанов. Болгары её очень любят и готовят летом и осенью, когда сезон овощей. Рецепт простой, но результат получается отменный, яркий, поднимающий аппетит и настроение.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- баклажаны 4 шт
- сладкий перец 2 шт
- чили 2 шт
- помидоры 2 шт
- чеснок 2 зубчика
- кинза 1 пучок
- растительное масло 30 мл
- соль по вкусу
- сахар по вкусу
- винный уксус 2 ст.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Баклажаны, сладкий перец и перец чили помыть, наколоть вилкой и запечь в духовке при температуре 190 градусов 30-40 минут. Перцы должны подпечься до темных бочков.
Шаг 2
Перцы завернуть в пакет и дать им пропотеть 10 минут. Затем почистить от семян и кожицы. С баклажанов снять шкурку. Баклажаны и перец мелко нарезать, можно измельчить блендером или мясорубкой.
Шаг 3
Помидоры надрезать с носика крест-накрест и залить кипятком на полминуты. Затем обдать холодной водой и снять кожу. Измельчить в блендере помидоры и чеснок.
Шаг 4
Соединить нарезанные баклажаны и перец с томатно-чесночным пюре. Добавить мелко нарезанную кинзу(или петрушку). По вкусу посолить, добавить сахар, влить масло и винный уксус. Дать немного настояться и подавать к столу.
Шаг 5
Кьопоолу можно заготовить впрок. Для этого разложить по пол-литровым банкам, прикрыть крышкой и стерилизовать с момента закипания 7-10 минут.
Хозяйке на заметку
Если кьопоолу будут есть дети, то перец чили не класть. Можно обойтись черным перцем.
Время готовки
1 ч 30 мин
Сложность приготовления
средне
Кухня
Вегетарианское
Технология
Повод
Устройство
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