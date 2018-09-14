ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Баклажаны, сладкий перец и перец чили помыть, наколоть вилкой и запечь в духовке при температуре 190 градусов 30-40 минут. Перцы должны подпечься до темных бочков.

Шаг 2 Перцы завернуть в пакет и дать им пропотеть 10 минут. Затем почистить от семян и кожицы. С баклажанов снять шкурку. Баклажаны и перец мелко нарезать, можно измельчить блендером или мясорубкой.

Шаг 3 Помидоры надрезать с носика крест-накрест и залить кипятком на полминуты. Затем обдать холодной водой и снять кожу. Измельчить в блендере помидоры и чеснок.

Шаг 4 Соединить нарезанные баклажаны и перец с томатно-чесночным пюре. Добавить мелко нарезанную кинзу(или петрушку). По вкусу посолить, добавить сахар, влить масло и винный уксус. Дать немного настояться и подавать к столу.