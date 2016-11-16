Блюда грузинской кухни так органично вписались в наше меню, что мы подчас забываем, что их родина - ...
Оджахури из свинины
Оджахури - это традиционное "семейное" ("оджахи" в переводе с грузинского "семья") жаркое из мяса и картофеля с добавлением большого количества специй. Готовится жаркое из нежирной свинины (вырезки), телятины или иногда курицы. Специи делают это блюдо невероятно ароматным и абсолютно кавказским.
- картофель 250 г
- свиная шейка 150 г
- лук 100 г
- болгарский перец 100 г
- помидоры 100 г
- кинза 10 г
- чеснок 1 шт.
- уксус винный 10 мл
- вода 10 мл
- соль 1 щепотка
- растительное масло 3 ст. л.
- тимьян 2 щепотка
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Свинина может быть приготовлена по-разному. Не в последнюю очередь это зависит от самого куска мяса, ...
Второе блюдо, как правило, самое главное, сложное и «весомое» блюдо трапезы, состоящей ...
Этот рецепт – классика грузинской кухни. Получается очень вкусно: сочное мясо, картофель, специи... Со специями можно экспериментировать. Я, например, добавляю хмели-сунели, красный молотый перец, смесь молотых перцев и кориандр. Ну, просто пальчики оближешь!!! Традиционный грузинский оджахури подают в прогретой кеци, посыпав свежей зеленью. У меня, к сожаленью, нет кеци, поэтому я подаю оджахури в прогретой чугунной посуде. Выглядит очень колоритно!