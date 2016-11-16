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16 ноября 2016 / Мамия Джоджуа

Оджахури из свинины

Оджахури - это традиционное "семейное" ("оджахи" в переводе с грузинского "семья") жаркое из мяса и картофеля с добавлением большого количества специй. Готовится жаркое из нежирной свинины (вырезки), телятины или иногда курицы. Специи делают это блюдо невероятно ароматным и абсолютно кавказским.

Оджахури из свинины
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • картофель 250 г
  • свиная шейка 150 г
  • лук 100 г
  • болгарский перец 100 г
  • помидоры 100 г
  • кинза 10 г
  • чеснок 1 шт.
  • уксус винный 10 мл
  • вода 10 мл
  • соль 1 щепотка
  • растительное масло 3 ст. л.
  • тимьян 2 щепотка

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
На растительном масле, на высоком огне обжариваем свинину до образования корочки, но внутри чтобы она оставалась сырой. Затем перекладываем в отдельную посуду и даем соку стечь.
Шаг 2
На той же сковороде жарим картофель (полукольцами) до образования корочки, но внутри чтобы оставался немного сырым.
Шаг 3
К картофелю добавляем мясо с соком.
Шаг 4
Добавляем болгарский перец и тушим.
Шаг 5
За 5 минут до готовности добавляем лук, специи, соль, тимьян.
Шаг 6
Смешиваем чеснок, уксус, воду и помидоры и добавляем ко всему остальному, что у нас тушится в сковороде и накрываем крышкой.
Сложность приготовления
легко
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КОММЕНТАРИИ
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Rita Pirko Rita Pirko 6 сентября 2018

Этот рецепт – классика грузинской кухни. Получается очень вкусно: сочное мясо, картофель, специи... Со специями можно экспериментировать. Я, например, добавляю хмели-сунели, красный молотый перец, смесь молотых перцев и кориандр. Ну, просто пальчики оближешь!!! Традиционный грузинский оджахури подают в прогретой кеци, посыпав свежей зеленью. У меня, к сожаленью, нет кеци, поэтому я подаю оджахури в прогретой чугунной посуде. Выглядит очень колоритно!