Опрос. Что вы готовите из тыквы

ТЫКВЕННЫЙ СУП ПИРОГИ С ТЫКВОЙ КАШИ С ТЫКВОЙ САЛАТЫ С ТЫКВОЙ ЗАПЕКАЮ ТЫКВУ РАГУ С ТЫКВОЙ ЗАПЕКАНКИ С ТЫКВОЙ МАНТЫ ИЛИ ПЕЛЬМЕНИ С ТЫКВОЙ ДЕСЕРТЫ С ТЫКВОЙ ПЛОВ С ТЫКВОЙ ФАРШИРОВАННУЮ ТЫКВУ НЕ ГОТОВЛЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЮ НЕ ГОТОВЛЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЛЮБЛЮ ТЫКВУ НЕ ГОТОВЛЮ, ПОТОМУ ЧТО НЕ УМЕЮ ВЫБИРАТЬ ВКУСНУЮ ТЫКВУ