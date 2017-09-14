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Морковно-яблочный пирог Осень
Ароматный пирог с полезной морковью и сочными яблоками станет отличным дополнением к вечернему чаепитию в холодные осенние дни!
- морковь - 350 г
- мука - 1 ст.
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- сахар - 1 стакан плюс 2 ст. л. для посыпки
- яйцо - 2 шт.
- масло растительное - 1/4 ст.
- ванилин - 1 г
- соль - 1 г
- яблоки - 4 шт.
- цедра лимона - 1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вместо яблок можно использовать груши, сливы.
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Вкусный, вот только печётся он не 25-30 минут... у меня вышло 50 мин. И вместо ванили добавила корицу и мускатный орех
Готовила по рецепту. Пекла 1 час в мультиварке. Влажный, приятный пирог. Умеренно сладкий (количество сахара не уменьшала), с морковными нотками. Антоновка добавила кислинки. Кожуру не снимала с яблок, она не чувствуется.
Рецепт хороший. Яиц нужно больше (3-4 шт), сахара меньше в 2 раза. Время приготовления 35-40 минут. Один вопрос: яблоки чистить не нужно? Кожица всё не испортит?
Прочла комментарии и хотела бы заметить,что температура выпекания указана,возможно,верно.Время выпекания очень зависит от диаметра пирога.Чем тоньше пирог,тем меньше время выпекания.
То ли у меня сорковь была сочная, то ли что.... За 30 мин не пропеклась серединка(( вынула, надо было уехать. А когда позже стали есть, нормально пропеклись только края. Середину пришлось выкинуть. Рекомендую печь 40-45 мин, а не 25-30.
а по-моему яиц мало. Их даже на фото три, а не два. Теста выходит недостаточное кол-во. ну, пирог в духовке, посмотрим, попробуем))
Сахар уменьшала в два раза, стакан - это нереально много! Вместо ванили - корица и кардамон, мне кажется, для морковки и яблок они лучше подходят. А в остальном - отличный рецепт, вкусно и просто!
Хороший рецепт,тесто удачное но Сахара ооочень много,пол стакана за глаза хватит
Нашла. 180 градусов, 30-40 минут.
Как и сколько печь? Может, кто со стороны посоветует?
Не указано время выпекания и температура
Очень симпатичный пирог!