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14 сентября 2017 / Nurka-murka

Морковно-яблочный пирог Осень

Ароматный пирог с полезной морковью и сочными яблоками станет отличным дополнением к вечернему чаепитию в холодные осенние дни!

4,75/5
Голосов: 4
Морковно-яблочный пирог Осень
ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
Моя любимая шарлотка
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ИНГРЕДИЕНТЫ
  • морковь - 350 г
  • мука - 1 ст.
  • разрыхлитель - 1 ч. л.
  • сахар - 1 стакан плюс 2 ст. л. для посыпки
  • яйцо - 2 шт.
  • масло растительное - 1/4 ст.
  • ванилин - 1 г
  • соль - 1 г
  • яблоки - 4 шт.
  • цедра лимона - 1 шт.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Взбиваем яйца с сахаром и ванилином
Яйца взбить с сахаром и ванилином в крепкую пену.
Шаг 2
Добавляем сливочное масло
Влить масло и еще раз взбить.
Шаг 3
Добавляем муку с разрыхлителем
Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать.
Шаг 4
В тесто добавляем морковь и цедру лимона
Морковь почистить, натереть на мелкой терке. Вместе с цедрой лимона добавить ее в тесто перемешать.
Шаг 5
Выпекаем морковно-яблочный пирог Осень
Форму смазать маслом, выложить тесто и разровнять. Яблоки нарезать тонкими дольками и разложить по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Посыпать яблоки сахаром и выпекать при 180 °С 25-30 мин.
Шаг 6
Морковно-яблочный пирог Осень готов к подаче
Дать пирогу остыть в форме 15-20 минут. Приятного аппетита!
Хозяйке на заметку

Вместо яблок можно использовать груши, сливы.

Время подготовки
20 мин
Время готовки
35 мин
Количество порций
8
Сложность приготовления
средне
Кухня
русская
Вегетарианское
лакто
Технология
Выпекание
Повод
Встреча с друзьями, Завтрак, Полдник, Ужин
Устройство
духовка / духовой шкаф
Таблица мер и весов Каталог рецептов

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КОММЕНТАРИИ
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Эмма 11 сентября 2018

Вкусный, вот только печётся он не 25-30 минут... у меня вышло 50 мин. И вместо ванили добавила корицу и мускатный орех

Наталия 25 августа 2018

Готовила по рецепту. Пекла 1 час в мультиварке. Влажный, приятный пирог. Умеренно сладкий (количество сахара не уменьшала), с морковными нотками. Антоновка добавила кислинки. Кожуру не снимала с яблок, она не чувствуется.

Наталья 20 октября 2017

Рецепт хороший. Яиц нужно больше (3-4 шт), сахара меньше в 2 раза. Время приготовления 35-40 минут. Один вопрос: яблоки чистить не нужно? Кожица всё не испортит?

Наталья 4 декабря 2016

Прочла комментарии и хотела бы заметить,что температура выпекания указана,возможно,верно.Время выпекания очень зависит от диаметра пирога.Чем тоньше пирог,тем меньше время выпекания.

Светлана 11 октября 2016

То ли у меня сорковь была сочная, то ли что.... За 30 мин не пропеклась серединка(( вынула, надо было уехать. А когда позже стали есть, нормально пропеклись только края. Середину пришлось выкинуть. Рекомендую печь 40-45 мин, а не 25-30.

Кот 29 августа 2016

а по-моему яиц мало. Их даже на фото три, а не два. Теста выходит недостаточное кол-во. ну, пирог в духовке, посмотрим, попробуем))

Bortik_Bortik 28 февраля 2016

Сахар уменьшала в два раза, стакан - это нереально много! Вместо ванили - корица и кардамон, мне кажется, для морковки и яблок они лучше подходят. А в остальном - отличный рецепт, вкусно и просто!

Sebarit 17 октября 2015

Хороший рецепт,тесто удачное но Сахара ооочень много,пол стакана за глаза хватит

Оля 7 октября 2015

Нашла. 180 градусов, 30-40 минут.

Оля 7 октября 2015

Как и сколько печь? Может, кто со стороны посоветует?

Гиляна 28 сентября 2015

Не указано время выпекания и температура

Алевтина Семенова Алевтина Семенова 15 сентября 2015

Очень симпатичный пирог!