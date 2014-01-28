Новогодние рецепты: горячие блюда из птицы
28 января 2014 / gastronom
Утка с айвой, чесноком и клюквой
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 крупные айвы
- 1 большая утка весом не меньше 2 кг
- 1–2 головки чеснока
- 150 г темного меда
- 400 г свежей или замороженной клюквы
- 100 г сушеной клюквы
- 500 мл сухого красного вина
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Каждую айву разрежьте вдоль на 6 долек и удалите сердцевину. Очистите чеснок, но не режьте.
Шаг 2
Утку разрежьте на порционные куски, наколите кожу вилкой, натрите солью и перцем. Обжарьте на сухой сковородке с антипригарным покрытием под крышкой, переворачивая, чтобы образовалась корочка и вытопилась часть жира.
Шаг 3
Переложите утку в глубокую жаропрочную форму вместе с айвой и чесноком. Залейте красным вином и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 1 ч. Несколько раз переверните куски во время запекания.
Шаг 4
Разогрейте в сковороде мед, положите туда клюкву и аккуратно, чтобы не брызгалась, слегка раздавите часть ягод пестиком. Размешайте и дайте смеси вскипеть, посолите и поперчите.
Шаг 5
Выньте форму из духовки, полейте утку клюквенным соусом и поставьте обратно. Температуру увеличьте до 200°С и запекайте еще 1 ч, периодически поливая куски утки жидкостью, скапливающейся на дне формы.
Шаг 6
Выньте форму из духовки, переложите куски утки на подогретое блюдо, неплотно накройте фольгой и дайте постоять 10 мин., после чего подавайте, полив соусом из формы, с айвой и чесноком.
Время готовки
2 ч 30 мин
Количество порций
4-6
Сложность приготовления
средне
Источник
"Коллекция рецептов"
№1 (177) январь 2014
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КОММЕНТАРИИ
Все отлично получилось! Делала в казанке вместо формы, так как такой большой просто не нашлось. И мед был светлый. Еще сушеной клюквы не было в магазине:( с ней пикантнее было бы, думаю.