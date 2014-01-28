ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Каждую айву разрежьте вдоль на 6 долек и удалите сердцевину. Очистите чеснок, но не режьте.

Шаг 2 Утку разрежьте на порционные куски, наколите кожу вилкой, натрите солью и перцем. Обжарьте на сухой сковородке с антипригарным покрытием под крышкой, переворачивая, чтобы образовалась корочка и вытопилась часть жира.

Шаг 3 Переложите утку в глубокую жаропрочную форму вместе с айвой и чесноком. Залейте красным вином и поставьте в разогретую до 180°С духовку на 1 ч. Несколько раз переверните куски во время запекания.

Шаг 4 Разогрейте в сковороде мед, положите туда клюкву и аккуратно, чтобы не брызгалась, слегка раздавите часть ягод пестиком. Размешайте и дайте смеси вскипеть, посолите и поперчите.

Шаг 5 Выньте форму из духовки, полейте утку клюквенным соусом и поставьте обратно. Температуру увеличьте до 200°С и запекайте еще 1 ч, периодически поливая куски утки жидкостью, скапливающейся на дне формы.