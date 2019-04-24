Опрос. В период карантина, где вы покупаете продукты

ПОКУПАЮ ВСЕ В МАГАЗИНЕ У ДОМА ДЕЛАЮ ВЫЛАЗКУ РАЗ В НЕДЕЛЮ В СУПЕРМАРКЕТ ЗАКАЗЫВАЮ В ИНТЕРНЕТЕ ЗАКАЗАЛ В ИНТЕРНЕТЕ, НО ВСЕ ЕЩЕ ЖДУ КУРЬЕРА ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЮ, ЖИВУ ЕЩЕ ЗАПАСАМИ ПРОДУКТЫ ПРИНОСЯТ ВОЛОНТЕРЫ КАК РАЗ СЕЙЧАС РЕШАЮ, КАК ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ ЖИВУ НА ДАЧЕ, ПОКУПАЮ ПРОДУКТЫ В ДАЧНОМ МАГАЗИНЕ ЖИВУ НА ДАЧЕ БЕЗ МАГАЗИНА, ИНТЕРНЕТ-ДОСТАВКА К НАМ НЕ ПРИЕЗЖАЕТ