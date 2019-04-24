Субпродукты - это языки, печенка, почки, мозги, сердце, хвосты, головы, ноги, легкие, уши, желудки. ...
Пасхальная балканская запеканка из потрохов
Один раз попробовав такую запеканку на Пасху, мы стали делать ее и без всякорго повода – были бы под рукой субпродукты и зелень. Много зелени! Нет, не так: МНОГО ЗЕЛЕНИ! Потому что в результате вы получаете конситенцию не плотного мясного хлеба, а воздушного суфле. И, кстати, аромат зелени приглушает запах мяса – и такую запеканку едят даже не большие поколонники потрохов.
- 6 сваренных вкрутую яиц
- внутренности 1 большого барана или 1 теленка: печенка, сердце, почки
- 2 большие луковицы
- 1 средний пучок черемши или 3–4 зубчика чеснока
- 100 г зеленого лука
- 100 г петрушки
- 100 г укропа
- оливковое масло
- 5 яиц
- сливочное масло
- вкусные панировочные сухари
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Вместо сухарей вы можете использовать жировую сетку с брюшины барана или свиньи (сальник), которой нужно застелить форму для запекания как пленкой, а свисающими краями накрыть фарш сверху. Спрашивайте о сальнике у мясников на рынке.
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