второе блюдо Всем
24 апреля 2019 / gastronom

Пасхальная балканская запеканка из потрохов

Один раз попробовав такую запеканку на Пасху, мы стали делать ее и без всякорго повода – были бы под рукой субпродукты и зелень. Много зелени! Нет, не так: МНОГО ЗЕЛЕНИ! Потому что в результате вы получаете конситенцию не плотного мясного хлеба, а воздушного суфле. И, кстати, аромат зелени приглушает запах мяса – и такую запеканку едят даже не большие поколонники потрохов.

Пасхальная балканская запеканка из потрохов
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 6 сваренных вкрутую яиц
  • внутренности 1 большого барана или 1 теленка: печенка, сердце, почки
  • 2 большие луковицы
  • 1 средний пучок черемши или 3–4 зубчика чеснока
  • 100 г зеленого лука
  • 100 г петрушки
  • 100 г укропа
  • оливковое масло
  • 5 яиц
  • сливочное масло
  • вкусные панировочные сухари
  • соль, свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №1
Яйца очистите. Обработайте потроха, убрав все пленки, лишний жир и протоки. Сварите потроха в кипящей подсоленной воде, 20 мин. Затем порубите их ножом или проверните через мясорубку с крупной решеткой.
Шаг 2
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №2
Мелко нарежьте лук и отдельно порубите не слишком мелко всю зелень (и чеснок, если используется). Обжарьте лук в оливковом масле до нежно-золотистого цвета и остудите.
Шаг 3
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №3
Взбейте оставшиеся 5 сырых яиц с солью и 2–3 ст. л. холодной воды. Смешайте рубленые потроха с жареным луком и рубленой зеленью, еще немного посолите и щедро поперчите, влейте яйца и очень тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная масса (мешать лучше руками). Полейте оливковым маслом (2–3 ст. л.) и еще раз перемешайте.
Шаг 4
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №4
Щедро смажьте сливочным маслом и обсыпьте сухарями 2 прямоугольные формы для кексов размером примерно 25х10 см (можно одноразовые, из плотной фольги). Выложите в каждую немного фарша.
Шаг 5
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №5
Уложите вдоль на фарш по 3 яйца, выложите оставшийся фарш, тщательно его утрамбовывая.
Шаг 6
Фото приготовления рецепта: Пасхальная балканская запеканка из потрохов, шаг №6
Щедро полейте оливковым маслом, посыпьте сухарями. Поставьте в разогретую до 200 °С духовку на 30–40 мин. Подавайте с зеленым салатом.
Хозяйке на заметку

Вместо сухарей вы можете использовать жировую сетку с брюшины барана или свиньи (сальник), которой нужно застелить форму для запекания как пленкой, а свисающими краями накрыть фарш сверху. Спрашивайте о сальнике у мясников на рынке.

Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
8-10
Сложность приготовления
средне
Технология
Запекание
Источник
"Коллекция рецептов"
№ 09 (161) май 2013
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

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Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Оксана Рыбкина Оксана Рыбкина 5 апреля 2015

Интересное очень сочетание.Стоит попробовать.