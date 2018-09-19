Настойки и наливки — один из наиболее быстрых способов получения крепкого алкогольного напитка ...
19 сентября 2018 / gastronom
Хреновника по-болгарски
В настойки на хрене иногда добавляют не совсем традиционные ингредиенты, например, болгарский перец. А если в такую настойку добавить еще и острого перца, то напиток приобретет не только интересный цвет, но и пикантный острый вкус. Кстати, сочный перец "забирает" у настойки градус, так что выпить хреновухи с перцем можно очень и очень много. А чтобы дать отпор простуде и прогреть заболевающий организм - хватит и пары рюмок.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 свежего корня хрена
- 2 сладких болгарских перца
- 1 перец чили
- 1 л водки
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Очистите хрен, нарежьте тонкой соломкой и дайте ему пару часов подсохнуть на тарелке, ничем не прикрывая, чтобы ушла лишняя влага.
Шаг 2
Перец очистите от плодоножки, нарежьте тонкой соломкой (семена сохраните). Перец чили также тонко нарежьте, но без семян.
Шаг 3
Выложите все ингредиенты в банку. Залейте водкой, плотно закройте съемной крышкой и оставьте в темном, прохладном месте (в шкафу или в погребе) на неделю. Каждый день банку встряхивайте или открывайте и перемешивайте содержимое.
Шаг 4
Процедите настойку сначала через мелкое сито, потом — через два-три слоя марли или кофейный фильтр, чтобы она была абсолютно прозрачной.
Шаг 5
Перелейте настойку в бутылку, закупорьте и дайте ей отдохнуть 3-4 дня.
Время подготовки
2 ч
Время готовки
20 мин
Сложность приготовления
легко
Кухня
Вегетарианское
Технология
Повод
Источник
Gastronom.ru
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