В настойки на хрене иногда добавляют не совсем традиционные ингредиенты, например, болгарский перец. А если в такую настойку добавить еще и острого перца, то напиток приобретет не только интересный цвет, но и пикантный острый вкус. Кстати, сочный перец "забирает" у настойки градус, так что выпить хреновухи с перцем можно очень и очень много. А чтобы дать отпор простуде и прогреть заболевающий организм - хватит и пары рюмок.