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4 июля 2012 / gastronom

Мясной хлебец

Мясной хлебец
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 400 г нежирного говяжьего фарша
  • по 250 г телячьего и свиного фарша
  • 6 ломтиков бекона
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 черешка сельдерея
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 яйца
  • 50 г крошек белого хлеба
  • 4 ст. л. кетчупа
  • 2 ст. л. нарезанного базилика
  • соль, перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Мясной хлебец. Шаг 1
Лук, чеснок очистить и измельчить. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Растопить в сковороде масло и обжарить овощи, 8 мин.
Шаг 2
Мясной хлебец. Шаг 2
Смешать весь фарш с обжаренными овощами, яйцами, хлебом, кетчупом, зеленью, солью и перцем.
Шаг 3
Мясной хлебец. Шаг 3
Сформировать овальный хлебец. Сверху разложить ломтики бекона. Запекать 1 час 15 мин. при 180°С, время от времени поливая мясо выделяющимися соками.
Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
6
Сложность приготовления
легко
Источник
"Коллекция рецептов"
№01 (129) январь 2012
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

закуски, Мясной хлебец,
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КОММЕНТАРИИ
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Natalya2801 8 марта 2017

Согласна с пользователем Neri - хлебец намного вкуснее не горячий из духовки, а охлажденный. И да, паприка нужна))))

Neri 20 сентября 2014

Вкусно получилось! В след. раз добавю больше сельдерея и паприку. К слову, можно подавать к праздничному столу в качестве холодой закуски. Рекомендую!

PaigeYoung 17 октября 2012

очень интересный рецепт