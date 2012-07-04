4 июля 2012 / gastronom
Мясной хлебец
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 400 г нежирного говяжьего фарша
- по 250 г телячьего и свиного фарша
- 6 ломтиков бекона
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 3 черешка сельдерея
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 яйца
- 50 г крошек белого хлеба
- 4 ст. л. кетчупа
- 2 ст. л. нарезанного базилика
- соль, перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Лук, чеснок очистить и измельчить. Сельдерей вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Растопить в сковороде масло и обжарить овощи, 8 мин.
Шаг 2
Смешать весь фарш с обжаренными овощами, яйцами, хлебом, кетчупом, зеленью, солью и перцем.
Шаг 3
Сформировать овальный хлебец. Сверху разложить ломтики бекона. Запекать 1 час 15 мин. при 180°С, время от времени поливая мясо выделяющимися соками.
Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
6
Сложность приготовления
легко
Источник
"Коллекция рецептов"
№01 (129) январь 2012
Если вы заметили ошибку или неточность, пожалуйста, пишите комментарий, мы обязательно ответим.Таблица мер и весов Каталог рецептов
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
Загрузка...
КОММЕНТАРИИ
Согласна с пользователем Neri - хлебец намного вкуснее не горячий из духовки, а охлажденный. И да, паприка нужна))))
Вкусно получилось! В след. раз добавю больше сельдерея и паприку. К слову, можно подавать к праздничному столу в качестве холодой закуски. Рекомендую!
очень интересный рецепт