ИНГРЕДИЕНТЫ

Для клюквенного соуса:

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Для клюквенного соуса выжмите из клюквы сок. Выжимки от клюквы выложите в сотейник, залейте 2,5 стакана холодной воды, добавьте сахар и на среднем огне доведите до кипения. Готовьте 2–3 мин., затем процедите, поставьте опять на огонь. Как только закипит, влейте клюквенный сок, перемешайте и убавьте огонь до минимума.

Шаг 2 Смешайте крахмал с 2 ст. л. холодной воды, влейте в клюквенный соус, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комки. Доведите до кипения, снимите с огня и остудите, время от времени помешивая, 1 ч. Уберите сотейник с огня и остудите соус.

Шаг 3 Для каши влейте молоко в сотейник с толстым дном, поставьте на средний огонь, доведите до кипения. В кипящее молоко всыпьте через крупное сито манную крупу и, энергично помешивая, варите 1–2 мин.

Шаг 4 Снимите сотейник с огня. Накройте плотно крышкой и дайте постоять каше 10–15 мин., чтобы манка хорошо разбухла.

Шаг 5 Миндаль измельчите и поджарьте на небольшом огне на сухой сковороде, потряхивая, 2–3 мин. Желтки добела разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте в теплую кашу и тщательно перемешайте.