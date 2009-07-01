1 июля 2009 / gastronom
Бубертс - манная каша со взбитыми яйцами под клюквенным соусом
Эта каша – традиционное блюдо латвийской кухни. Но отнести ее к разряду обычных каш просто невозможно, потому что в сочетании с клюквенным соусом блюдо превращается… блюдо превращается… превращается в восхитительный десерт!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- манная крупа – 1,5 стакана
- очень свежие яйца – 6 шт.
- миндаль – 50 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- сахар – 4-6 ст.л.
- молоко – 1,5 л
- соль
Для клюквенного соуса:
- клюква – 1 стакан
- коричневый сахар демерара – 2 ст.л.
- картофельный крахмал – 2 ст.л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для клюквенного соуса выжмите из клюквы сок. Выжимки от клюквы выложите в сотейник, залейте 2,5 стакана холодной воды, добавьте сахар и на среднем огне доведите до кипения. Готовьте 2–3 мин., затем процедите, поставьте опять на огонь. Как только закипит, влейте клюквенный сок, перемешайте и убавьте огонь до минимума.
Шаг 2
Смешайте крахмал с 2 ст. л. холодной воды, влейте в клюквенный соус, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комки. Доведите до кипения, снимите с огня и остудите, время от времени помешивая, 1 ч. Уберите сотейник с огня и остудите соус.
Шаг 3
Для каши влейте молоко в сотейник с толстым дном, поставьте на средний огонь, доведите до кипения. В кипящее молоко всыпьте через крупное сито манную крупу и, энергично помешивая, варите 1–2 мин.
Шаг 4
Снимите сотейник с огня. Накройте плотно крышкой и дайте постоять каше 10–15 мин., чтобы манка хорошо разбухла.
Шаг 5
Миндаль измельчите и поджарьте на небольшом огне на сухой сковороде, потряхивая, 2–3 мин. Желтки добела разотрите с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте в теплую кашу и тщательно перемешайте.
Шаг 6
Белки со щепоткой соли взбейтев пышную пену и аккуратно перемешайте с кашей, чтобы она стала воздушной. Выложите на блюдо. Подавайте с клюквенным соусом. Совет гастронома Эту кашу можно также запечь. Выложите ее в смазанную сливочным маслом жаропрочную форму и поставьте в нагретую до 180 °С духовку на 10 мин. Подавать ее можно как горячей, так и холодной с любым ягодным соусом.
Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
8-10 порций
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
Технология
Источник
Книги Гастронома: про яйца и молоко
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КОММЕНТАРИИ
Очень вкусная и нежная каша!вместо клюквенного соуса просто перемолола в блендере вишню с сахаром.
только что приготовила, вкусно получилось, только кол-во манки смело можно уменьшить, а так всё очень-очень вкусно
Вот спасибо! Появились и латышские блюда!