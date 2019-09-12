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12 сентября 2019 / gastronom

Перец, фаршированный индейкой, картофелем и маслинами

Нам может показаться странной сама идея положить в фаршированный перец картофель — мы привыкли больше к сочетанию мясо-рис, а для испанцев это в порядке вещей. Иногда мясо заменяется и вовсе хеком. Но вкусно получается в любом варианте.

Перец, фаршированный индейкой, картофелем и маслинами
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 5 сладких перцев
  • 400 г филе индейки
  • 2 средние вареные картофелины
  • 2 горсти шпината
  • 1/2 стакана маслин
  • 2 ст. л. кедровых орехов
  • 1/4 ч. л. кайенского перца
  • 1 ч. л. молотой сладкой паприки
  • 1/2 ч. л. хлопьев чили
  • 1 ч. л. чесночного порошка
  • 1/2 ч. л. молотой зиры
  • оливковое масло
  • соль
  • свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Разогрейте духовку до 220 °С.
Шаг 2
Подготовьте перец перед фаршированием индейкой, картофелем и маслинами
У сладкого перца срежьте крышечки, удалите семена и перегородки.
Шаг 3
Подготовьте ингредиенты для начинки перед фаршированием перца
Нарежьте индюшиное филе и проверните через мясорубку с крупной решеткой. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками или натрите на крупной терке. Один сладкий перец нарежьте небольшими кубиками. У маслин удалите косточки, разрежьте на 4 части.
Шаг 4
Обжарьте фарш для фарширования перца
Разогрейте в сковороде оливковое масло, добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, 5 мин. Затем добавьте картофель, нарезанный сладкий перец, маслины, шпинат и кедровые орехи. Всыпьте все специи, посолите и хорошо перемешайте.
Шаг 5
Наполните перец начинкой, накройте крышечками
Наполните перец начинкой, накройте крышечками. Выложите перец на противень. Запекайте 25–35 мин., пока перец не станет мягким.
Кстати

Такой перец можно приготовить для плотного завтрака или для бранча. В этом случае можно смешать начинку со взбитыми яйцами. На эту порцию начинки понадобится 3 яйца. Получится отличный вкусный и сытный омлет в перце.

Время готовки
45 мин
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
нет
Технология
Жарка, Запекание
Повод
Обед, Ужин
Устройство
духовка / духовой шкаф, сковорода
Источник
"Школа гастронома"
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

перец, картофель, маслины, индейка, фаршированный перец,
Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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