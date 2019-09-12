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12 сентября 2019 / gastronom
Перец, фаршированный индейкой, картофелем и маслинами
Нам может показаться странной сама идея положить в фаршированный перец картофель — мы привыкли больше к сочетанию мясо-рис, а для испанцев это в порядке вещей. Иногда мясо заменяется и вовсе хеком. Но вкусно получается в любом варианте.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 5 сладких перцев
- 400 г филе индейки
- 2 средние вареные картофелины
- 2 горсти шпината
- 1/2 стакана маслин
- 2 ст. л. кедровых орехов
- 1/4 ч. л. кайенского перца
- 1 ч. л. молотой сладкой паприки
- 1/2 ч. л. хлопьев чили
- 1 ч. л. чесночного порошка
- 1/2 ч. л. молотой зиры
- оливковое масло
- соль
- свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разогрейте духовку до 220 °С.
Шаг 2
У сладкого перца срежьте крышечки, удалите семена и перегородки.
Шаг 3
Нарежьте индюшиное филе и проверните через мясорубку с крупной решеткой. Очистите картофель и нарежьте небольшими кубиками или натрите на крупной терке. Один сладкий перец нарежьте небольшими кубиками. У маслин удалите косточки, разрежьте на 4 части.
Шаг 4
Разогрейте в сковороде оливковое масло, добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, 5 мин. Затем добавьте картофель, нарезанный сладкий перец, маслины, шпинат и кедровые орехи. Всыпьте все специи, посолите и хорошо перемешайте.
Шаг 5
Наполните перец начинкой, накройте крышечками. Выложите перец на противень. Запекайте 25–35 мин., пока перец не станет мягким.
Кстати
Такой перец можно приготовить для плотного завтрака или для бранча. В этом случае можно смешать начинку со взбитыми яйцами. На эту порцию начинки понадобится 3 яйца. Получится отличный вкусный и сытный омлет в перце.
Время готовки
45 мин
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
Технология
Повод
Устройство
Источник
"Школа гастронома"
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