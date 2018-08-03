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3 августа 2018 / Юна

Пхали из шампиньонов

Вкуснейшее блюдо грузинской кухни. Ароматное, сытное, пряное!

Пхали из шампиньонов
Готовим пхали из шампиньонов
УЧАСТНИК
КОНКУРСА
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ИНГРЕДИЕНТЫ
  • шампиньоны 300 гр
  • лук 1 шт
  • грецкие орехи 70 гр
  • чеснок 2 зубчика
  • винный уксус 1 ст.л.
  • кориандр 0,5 ч.л.
  • пажитник щепотка
  • кавказские травы Kotanyi 0,5 ч.л.
  • соль по вкусу
  • перец Kotanyi по вкусу
  • растительное масло для жарки грибов
  • зёрна граната для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Грибы помыть, нарезать на пластинки и обжарить с луком до готовности. Не пережаривать. Пусть грибы останутся сочными.
Шаг 2
Измельчить орехи с чесноком в блендере. Смешать со специями, добавить грибы. Измельчить всё вместе. Дать настояться несколько часов. Вкуснее на следующий день.
Шаг 3
Скатать из грибного пхали шарики,слегка сплющить, сделать углубление, в которое положить зёрна граната.
Хозяйке на заметку

Для пхали можно взять любые грибы, очень вкусно будет с лесными.

Время подготовки
10 мин
Время готовки
40 мин
Сложность приготовления
легко
Кухня
грузинская
Вегетарианское
строго
Технология
Жарка
Повод
Обед, Ужин
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Ключевые слова

шампиньоны, грецкие орехи, грузинская кухня, пхали,
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