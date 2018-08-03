Шампиньон – самый распространенный в мире гриб. Каких блюд только из него не готовят — а ...
3 августа 2018 / Юна
Пхали из шампиньонов
Вкуснейшее блюдо грузинской кухни. Ароматное, сытное, пряное!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- шампиньоны 300 гр
- лук 1 шт
- грецкие орехи 70 гр
- чеснок 2 зубчика
- винный уксус 1 ст.л.
- кориандр 0,5 ч.л.
- пажитник щепотка
- кавказские травы Kotanyi 0,5 ч.л.
- соль по вкусу
- перец Kotanyi по вкусу
- растительное масло для жарки грибов
- зёрна граната для подачи
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Грибы помыть, нарезать на пластинки и обжарить с луком до готовности. Не пережаривать. Пусть грибы останутся сочными.
Шаг 2
Измельчить орехи с чесноком в блендере. Смешать со специями, добавить грибы. Измельчить всё вместе. Дать настояться несколько часов. Вкуснее на следующий день.
Шаг 3
Скатать из грибного пхали шарики,слегка сплющить, сделать углубление, в которое положить зёрна граната.
Хозяйке на заметку
Для пхали можно взять любые грибы, очень вкусно будет с лесными.
Время подготовки
10 мин
Время готовки
40 мин
Сложность приготовления
легко
Кухня
Вегетарианское
Технология
Повод
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