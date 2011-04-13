Форшмак из селедки — одно из самых известных и простейших еврейских блюд. Приятно и то, что ...
13 апреля 2011 / polina@karpik.net
Форшмак из сельди с творогом
Рецепт очень простой. Сельдь обязательно должна быть соленая, а не маринованная. Приготовленной массе придать прямоугольную форму и охладить. Перед подачей нарезать на порции, положить на тарелки и украсить зеленью и лимоном. А можно просто намазать на хлеб.
УЧАСТНИК
КОНКУРСА
КОНКУРСА
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ИНГРЕДИЕНТЫ
- творог – 100 г
- сметана охлажденная – 1 ст. л.
- крупная морская соль – по вкусу
- сыр "Пармезан" – по желанию
- сельдь (филе) – 100 г
- лук зеленый – по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Филе сельди и творог взбить блендером, добавить к массе сметану, лук. Взбить ее еще раз. При подаче можно посыпать сыром.
Хозяйке на заметку
Сельдь должна быть соленая, а не маринованная. Приготовленной массе придать прямоугольную форму и охладить. Перед подачей нарезать на порции, положить на тарелки и украсить зеленью и лимоном. А можно просто намазать на хлеб.
Время готовки
15 мин
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
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