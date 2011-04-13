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13 апреля 2011 / polina@karpik.net

Форшмак из сельди с творогом

Рецепт очень простой. Сельдь обязательно должна быть соленая, а не маринованная. Приготовленной массе придать прямоугольную форму и охладить. Перед подачей нарезать на порции, положить на тарелки и украсить зеленью и лимоном. А можно просто намазать на хлеб.

Форшмак из сельди с творогом
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ИНГРЕДИЕНТЫ
  • творог – 100 г
  • сметана охлажденная – 1 ст. л.
  • крупная морская соль – по вкусу
  • сыр "Пармезан" – по желанию
  • сельдь (филе) – 100 г
  • лук зеленый – по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Филе сельди и творог взбить блендером, добавить к массе сметану, лук. Взбить ее еще раз. При подаче можно посыпать сыром.
Хозяйке на заметку

Сельдь должна быть соленая, а не маринованная. Приготовленной массе придать прямоугольную форму и охладить. Перед подачей нарезать на порции, положить на тарелки и украсить зеленью и лимоном. А можно просто намазать на хлеб.

Время готовки
15 мин
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
нет
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Ключевые слова

творог, сельдь, закуски, форшмак,
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