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9 сентября 2016 / Джун Кондо
Панна-котта из базилика
ИНГРЕДИЕНТЫ
- листья Базилик 6 г
- сливки 50 мл
- молоко 50 мл
- сахар 10 г
- желатин 2 г
- пюре черная смородина 11 г
- яблочный фреш 12 мл
- сахар 5 г
- крахмал кукурузный 1 г
- вода 2 мл
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Основа: листья базилика замочить в молоке и сливках на сутки, на следующий день процедить, поставить на плиту, добавить сахар, довести до кипения, снять с огня, добавить набухший желатин. Разлить в 100 г формочку. Поставить в холодильник до застывания.
Шаг 2
Кисель: пюре, сок и сахар нагреть, постепенно добавить разбавленный в воде крахмал, варить до состояния киселя. Остудить.
Шаг 3
Подача: застывшую формочку с панна-коттой окунуть в горячую воду, затем выложить на тарелку. Вокруг залить киселем, украсить листиком базилика.
Кстати
А Вы знали что...
Сливки Parmalat CHEF приготовлены по особой рецептуре компании "Пармалат" из натурального коровьего молока, обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами, не содержат консервантов. Используются и любимы профессиональными поварами благодаря их стабильности и высокому качеству. Идеально подходят для тех, кто хочет готовить дома, как в ресторане!
Время подготовки
15 мин
Время готовки
40 мин
Количество порций
1
Сложность приготовления
легко
Повод
Если вы заметили ошибку или неточность, пожалуйста, пишите комментарий, мы обязательно ответим.Таблица мер и весов Каталог рецептов
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