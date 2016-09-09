ИНГРЕДИЕНТЫ

Подача: застывшую формочку с панна-коттой окунуть в горячую воду, затем выложить на тарелку. Вокруг залить киселем, украсить листиком базилика.

Кисель: пюре, сок и сахар нагреть, постепенно добавить разбавленный в воде крахмал, варить до состояния киселя. Остудить.

Основа: листья базилика замочить в молоке и сливках на сутки, на следующий день процедить, поставить на плиту, добавить сахар, довести до кипения, снять с огня, добавить набухший желатин. Разлить в 100 г формочку. Поставить в холодильник до застывания.

Кстати

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