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9 сентября 2016 / Джун Кондо

Панна-котта из базилика

Панна-котта из базилика
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • листья Базилик 6 г
  • сливки 50 мл
  • молоко 50 мл
  • сахар 10 г
  • желатин 2 г
  • пюре черная смородина 11 г
  • яблочный фреш 12 мл
  • сахар 5 г
  • крахмал кукурузный 1 г
  • вода 2 мл

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Основа: листья базилика замочить в молоке и сливках на сутки, на следующий день процедить, поставить на плиту, добавить сахар, довести до кипения, снять с огня, добавить набухший желатин. Разлить в 100 г формочку. Поставить в холодильник до застывания.
Шаг 2
Кисель: пюре, сок и сахар нагреть, постепенно добавить разбавленный в воде крахмал, варить до состояния киселя. Остудить.
Шаг 3
Подача: застывшую формочку с панна-коттой окунуть в горячую воду, затем выложить на тарелку. Вокруг залить киселем, украсить листиком базилика.
Кстати

А Вы знали что...

Сливки Parmalat CHEF  приготовлены по особой рецептуре компании "Пармалат" из натурального коровьего молока, обладают прекрасными вкусовыми и питательными свойствами, не содержат консервантов. Используются и любимы  профессиональными поварами благодаря их стабильности и высокому качеству. Идеально подходят для тех, кто хочет готовить дома, как в ресторане!

 

Время подготовки
15 мин
Время готовки
40 мин
Количество порций
1
Сложность приготовления
легко
Повод
Встреча с друзьями, День рождения, Ланч, Романтический ужин, Ужин
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Ключевые слова

японская кухня, панна-котта, ресторан, еда, десерт,
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