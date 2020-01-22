Солим, маринуем, варим лимоны. И готовим с ними необыкновенно вкусные блюда

Это только на первый взгляд зимние месяцы не подходят для заготовок фруктов. Давайте солить, мариновать и варить лимоны! Это очень интересно, полезно и вкусно.

Самая простая заготовка известна каждому с детства. Взяли лимон, нарезали его тонкими ломтиками. Уложили в небольшую банку, насыпали сахара. Закрыли банку крышкой и энергично потрясли. Ломтики лимонов, обсыпанные сахаром, оставили на несколько часов, а лучше на сутки. Но это всё детские развлечения. Мы призываем вас к серьезным делам: солить, мариновать и варить!

Солим лимоны

Соленые лимоны – прекрасная приправа для всевозможных блюд Юга Африки: тушеных блюд с бараниной, кускусов, рыбных блюд и густых, рагуподобных соусов из овощей. Вы можете их просто смешать с оливковым маслом «экстра вирджин», добавить кинзы, свежемолотого черного перца и заправить булгур или рис.Только одну из главных и самых вкусных приправ марокканской кухни – соленые лимоны – нужно подготовить заранее, потому что купить её у нас трудно. В качестве приправы годится только кожура – мякоть и рассол не употребляют. Иногда, в зависимости от рецепта соленых лимонов, сок можно использовать для заправки салатов. Но сначала кожуру нужно тщательно промыть от соли или совсем не солить блюдо.

Есть два основных способа приготовления соленых лимонов: в соленом растворе и в растительном масле. Первый способ долгий - лимоны должны солиться около месяца; второй – более стремительный, лимоны готовы уже на 4-5 день.

Классические соленые лимоны: только лимоны, соль и вода

Соленые лимоны можно смело назвать «марокканские соленые лимоны», ведь они так часто используются для приготовления традиционных тажинов. Это классический рецепт, который можно модернизировать под свой вкус, добавляя специи и пряности: корицу, гвоздику или семена фенхеля. Лимоны готовятся около 1 месяца.

Классические соленые лимоны: только лимоны и соль

Соленые лимоны с корицей и гвоздикой в растительном масле

В Северной Африке соленые лимоны очень популярны. Их никогда не едят целиком – лимоны засаливают только ради кожуры (не цедры!), которую тонко нарезают и добавляют к рыбе, в мясные тажины, кускусы и прочие восхитительные национальные блюда. Это очень ароматные лимоны. Вы можете добавить к ним лавровый лист, только не переборщите. Такие лимоны будут готовы через 15-20 дней и выделившийся сок можно использовать для заправки салатов и для маринования рыбы.

Соленые лимоны с гвоздикой и корицей

Важные советы:

Независимо от способа приготовления, выбирайте лимоны с тонкой кожурой

Если лимоны не будут полностью покрыты жидкостью во время соления, может образоваться плесень.

Маринуем лимоны

Если вы готовите мясо, рыбу или овощи в средиземноморском стиле – маринованные лимоны вам в помощь! Их используют практически во всех кухнях Средиземноморья: и в итальянской, и в марокканской, и, конечно, в израильской. Маринованные лимоны подают к фалафелю, шашлыку и жареной рыбе, добавляют в сэндвичи и даже бургеры. Срезав цедру, используйте её для тушения баранины, белой жирной рыбы или курицы.

Маринованные с чесноком и паприкой лимоны в оливковом масле

Этот рецепт – хорошая альтернатива традиционному, в котором целые лимоны маринуются целый месяц. Наши маринованные лимоны будут готовы через 24 часа.

Лимоны, маринованные с чесноком и паприкой в оливковом масле

Варим лимоны

Мармелад из тонкокорых лимонов с розовым перцем

Конечно, это не тот мармелад, – разноцветные полупрозрачные мишки-змейки и не пластовый, которым отлично начинять небольшие пирожки к чаю. Это густая прозрачная чуть желейная масса, бережно разложенная по баночкам – ароматная и вкусная до последней капли. И не надо таким лимонным мармеладом ничего начинять, просто подайте его с мясом или птицей – будет вам счастье. А лучше наделайте такого мармелада (предварительно, конечно, проверив его на вкус) побольше, разложите по баночкам и вот готовы съедобные подарки друзьям и коллегам! Только предупредите, что это закусочный мармелад, и он подходит для основных горячих блюд или закусок, а не для чайных церемоний.

Мармелад из лимонов с розовым перцем

Намазка из лимонов и апельсинов с мёдом

Это, пожалуй, самая дорогая по себестоимости лимонная заготовка из вышеперечисленных. Здесь к лимонам добавляются апельсины и мёд, но это самая простая по технологии и самая быстрая по времени приготовления заготовка. Её можно использовать сразу, как она остынет.

Два раза проварите лимоны вместе с апельсинами по 15 минут, дважды остудите. Между варками нарежьте ломтиками и уже после смешайте с цветочным мёдом. Простота – залог успеха. Можно при желании измельчить цитрусовые в блендере, но нам нравится когда есть фактура – кусочки.

Медовая намазка с лимонами и апельсинами