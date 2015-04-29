Коктейль «На завтрак»
По случаю Международного дня бармена приготовьте этот замечательный молочно-сливочный коктейль со вкусом кофейного ликера. Это полноценный завтрак. С блюдом придется повозиться, но, поверьте, оно того стоит!
Астрология, нумерология и фэн-шуй на службе у процветания вашей семьи. Что и как должно быть расположено на кухне, дабы в доме был достаток и счастье
Гороховый суп с колбасками, с рулькой, с копченостями, с тмином, с розмарином - лучшего начала новой трудовой недели не придумаешь!
Зимой так мало хороших свежих овощей. Ну и не беда! Возьмите замороженные. Именно в них сохранились все витамины и вкусы лета
Пышные, ароматные горячие вафли - роскошный завтрак, который можно позволить себе не только в выходной день
Нет ничего лучше чашечки хорошего чая или кофе со свежеиспеченным кексом
По случаю Международного дня бармена приготовьте этот замечательный молочно-сливочный коктейль со вкусом кофейного ликера. Это полноценный завтрак. С блюдом придется повозиться, но, поверьте, оно того стоит!
Помело - близкий родственник апельсина и грейпфрута. В Китае помело — не просто фрукт, это своего рода символ процветания, материального благосостояния и успеха.
Кумкват, кинкан, фортунелла, китайские мандарины - это всё названия одного и того же фрукта, самого маленького цитрусового плода в мире
Цикорий- салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует ...
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Это блюдо по популярности может соревноваться с венским шницелем и штруделем.
В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.
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