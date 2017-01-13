Джон Леннон, экс-лидер группы The Beatles, имел странные вкусовые пристрастия и любил заедать свои проблемы. Говядина, приготовленная тётушкой Мими, повышала ему настроение лучше других блюд. Сегодня, во Всемирный день The Beatles, самое время приготовить это блюдо.
Изначально гусь — дикая перелётная птица, излюбленная добыча охотников. Однако уже в древности гуся приручили; считается даже, что это первая одомашненная птица
Любимый кондитер миллионов российских телезрителей Александр Селезнев уже больше года живет и работает в Монако. Ежедневно встает в пять утра и вместе с двумя помощниками выпекает круассаны, . ...
Это очень домашняя, очень вкусная еда – особенно если выбрать для корочки вкусный сыр.
Об этой группе витаминов особенно часто говорят и пишут, как только речь заходит о женской молодости и красоте. А между тем, у веществ из группы ...
Мамонты, бриллианты, лабынкырский чёрт, строганина - вот далеко не полный перечень того, ради чего стоит отправиться в республику Саха