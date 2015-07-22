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Кулинарные рецепты с фото

  • шеф-повар Андрей Колодяжный

    Три сытных блюда для зимы

    Что нужно от еды зимой? Чтобы было сытно, тепло и вкусно. Меню из трех зимних блюд приготовил Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана Баран-Рапан из Сочи

  • Квашеная капуста

    Экономная хозяйка: 7 блюд из квашеной капусты

    Квашеная капуста вкусна и полезна, а хрустит так аппетитно и призывно... Можно есть её просто так, а можно потушить или щи сварить и пирогов с ней напечь

  • Рецепты борща

    Борщ на любой вкус

    У каждой хозяйки свое представление об идеальном борще. Неизменно лишь то, что борщ идеален в любое время суток и года. Хотя, конечно, зимой он особенно хорош

  • Манты

    Правильные манты для холодного времени года

    Манты - чудесное блюдо для любого сезона. Но зимой они особенно актуальны

  • Отбивные котлеты

    Отбивные котлеты

    Не нужно ждать особого повода, чтобы приготовить отбивные. Вкусные и сочные, они будут прекрасным ужином в будни или отличным угощением в праздники

  • Вишнёвый пирог к Дню Святого Валентина

    Съедобные подарки для любимых

    Стартовал новый конкурс рецептов! Пусть вашим вдохновением станут светлые чувства, а главным элементом съедобной валентинки — сердце!

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ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Киви

В 1976 году в аэропорту Нью-Йорка таможенник принял ящик с киви за коробку с боеприпасами и приказал эвакуировать всех пассажиров. Сейчас вряд ли кто-то перепутает этот плод с чем-то еще. Он ...

Квашеная капуста

Квашеная капуста

В квашеной капусте содержится молочная кислота — прекрасное очищающее средство для всего организма. В пост, в отсутствие ...

Лимон

Лимон

Принято считать, что лимон очень полезен из-за содержащегося в нем большого количества витамина С. На самом деле в лимоне есть и множество других ...

Материалы наших авторов

ПЕРСОНЫ

10 вопросов на засыпку: Йоджи Токуйоши

Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев  звезду ...

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в ...

Как приготовить

Печенье «Земелах»

Подобное песочное печенье (рассыпчатое и нежное, с приятной хрустящей сахарно-коричной корочкой) покупала мне моя бабушка в булочной, что была рядом с нашим старым домом.

Запеканка рисовая с лососем

Запеканка рисовая с лососем

Нежная рисовая запеканка с домашним базиликовым соусом песто, сочными солено-сладкими помидорами, яичным омлетиком и лососевой ...

Бефстроганов «По-маминому»

Бефстроганов «По-маминому»

Технология приготовления этого сытного мясного блюда, которым угощала моих детей моя мама, Белова Людмила Васильевна, чем-то напоминает всем известный ...

ЗДОРОВЬЕ

Путешествие

Большое путешествие по Тунису

Если и есть где в мире страна с пряным ароматом старины, ласковым морем и нежным дыханием пустыни – то это  Тунис! Отчет нашего ...

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