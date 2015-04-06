Копчение — супермодное веяние сегодняшнего дня. Мы решили не отставать и приготовить копченый глинтвейн. Приготовить его максимально просто, и по секрету скажем: коптить на самом деле ничего не надо. Просто используйте для него секретный ингредиент.
Казалось бы, что тут сложного – напечь пирожков с капустой? Но почему же у одной хозяйки они такие, что рука так и тянется за следующим, а у другой – ну так, пирожки как пирожки
Cыры можно классифицировать и по жирности. Тема жирности продуктов сегодня все больше волнует человечество, пытающееся одновременно бороться и с голодом, и с лишним весом
Ученые доказали, что огуречный рассол - отличное средство от многих болезней. Похмелье, кстати, не в счет. Но в первые дни января рассол очень даже ...
Паоло Бассо, один из шести лучших сомелье мира, рассказал всю правду о сочетании вина и воды
Более половины детей до 5 лет при перемене погоды страдают от перепадов давления и прочих капризов атмосферы. Как им помочь?