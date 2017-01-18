Рецепт дня с фото

Имбирь В Европе сладковато-жгучий вкус имбирного корня особенно ценят британцы. С давних времён они добавляли имбирь во все блюда. Зимой стоит последовать их примеру

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в которых подают простую еду из региональных ...

Как приготовить

Готовим пельмени с говядиной и свининой Хватит уже покупать пельмени в магазине. Лучше соберите за стол всю семью, отберите у них телефоны – катайте тесто, лепите пельмени все вместе. И болтайте!

Варим холодец Такой холодец – бюджетное, но очень вкусное блюдо. ?Дополнительный бонус – использование нежнейшего костного мозга! Котлеты по-киевски Это в принципе ресторанное блюдо – ?но не так уж сложно научиться делать его самим, а выйдет значительно дешевле.

2 0 Топ-5 оздоровительных детокс-коктейлей Детокс-коктейли не только улучшают пищеварение, помогают избавиться от токсинов и шлаков, но и отлично восстанавливают физическую форму и ...