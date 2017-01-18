Кукурузное мороженое с попкорном и хлопьями
22 января — День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Давайте приготовим мороженое со вкусом кукурузы! Это оригинально и вкусно.
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22 января — День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Давайте приготовим мороженое со вкусом кукурузы! Это оригинально и вкусно.
В Европе сладковато-жгучий вкус имбирного корня особенно ценят британцы. С давних времён они добавляли имбирь во все блюда. Зимой стоит последовать их примеру
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Это в принципе ресторанное блюдо – ?но не так уж сложно научиться делать его самим, а выйдет значительно дешевле.
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