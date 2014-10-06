Рецепт дня с фото

3 0 Утка с апельсинами Утка с яблоками – традиционное праздничное блюдо. Но у нас ведь новогодняя утка, а Новый год не обходится без цитрусовых. Своим рецептом делится с нами Михаил Петров, повар-консультант журнала «Гастрономъ».

Курица Домашняя курица (лат. Gallus domesticus) - самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы

5 0 Детокс для печени после праздников Наш организм - система самоочищающаяся, и небольшие погрешности в виде кусочка тортика или рюмки ему не очень страшны. Но начало года - особое время. ...

10 вопросов на засыпку: Паоло Бассо Паоло Бассо, один из шести лучших сомелье мира, рассказал всю правду о сочетании вина и воды

10 вопросов на засыпку: Йоуни Тойванен Йоуни Тойванен — известный финский шеф-повар и совладелец ресторана Luomo в Хельсинки, получившего звезду Michelin через 9 месяцев после ... 10 вопросов на засыпку: Мауро Колагреко Шеф Мауро Колагреко начинал работать поваром в своем родном городе Ла Плата в Аргентине. В двадцать пять лет в Париже стал су-шефом Алена Пассара и ...