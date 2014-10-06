Утка с апельсинами
Утка с яблоками – традиционное праздничное блюдо. Но у нас ведь новогодняя утка, а Новый год не обходится без цитрусовых. Своим рецептом делится с нами Михаил Петров, повар-консультант журнала «Гастрономъ».
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Утка с яблоками – традиционное праздничное блюдо. Но у нас ведь новогодняя утка, а Новый год не обходится без цитрусовых. Своим рецептом делится с нами Михаил Петров, повар-консультант журнала «Гастрономъ».
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