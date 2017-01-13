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Кулинарные рецепты с фото

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    Кулинарные тренды Парижа

    Париж для многих - гастрономическая столица мира. Гастроэнтузиаст, наш друг и мать-героиня Наталья Паласьос, много лет живущая во Франции, делится самыми модными кулинарными трендами французской столицы

  • Жозеф Виола

    10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

    Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в которых подают простую сытную региональную еду

  • Galette des Rois, королевская галета, пирог волхвов

    Угощение на Крещение

    Королевскую галету или Пирог волхвов традиционно готовят во Франции начиная с католического Крещения, первого воскресенья января, до середины февраля. Ничто не мешает испечь этот вкусный пирог и нам

  • Самые любимые супы

    Самые любимые супы

    Любите густой суп, сварите наваристый борщ. Предпочитаете супы с кислинкой, тогда для вас рецепт сборной солянки - мясной или рыбной. Для любителей капусты предлагаем рецепт щей

  • кускус

    Быстрый кускус

    Кускус готовить легко и быстро, практически на любой рецепт с этой крупой вы потратите не больше 15 минут

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    Съедобные подарки для любимых

    Стартовал новый конкурс рецептов! Пусть вашим вдохновением станут светлые чувства, а главным элементом — сердце

Рецепт дня с фото

Говядина с соусом карри от тетушки Мими

Джон Леннон, экс-лидер группы The Beatles, имел странные вкусовые пристрастия и любил заедать свои проблемы. Говядина, приготовленная тётушкой Мими, повышала ему настроение лучше других блюд. Сегодня, во Всемирный день The Beatles, самое время приготовить это блюдо.

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Гусь

Изначально гусь — дикая перелётная птица, излюбленная добыча охотников. Однако уже в древности гуся приручили; считается даже, что это первая одомашненная птица

Апельсин

Апельсин

Ботаники различают четыре группы сортов апельсина. Нам нравятся все

Гранатовый сок

Гранатовый сок

Гранатовый сок с давних времен считался королем витаминов. Еще Гиппократ лечил соком граната соком желудочные хвори, нервные расстройства и лихорадку. ...

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Дюжина вопросов на засыпку: Александр Селезнев

  Любимый кондитер миллионов российских телезрителей Александр Селезнев уже больше года живет и работает в Монако. Ежедневно встает в пять утра и вместе с двумя помощниками выпекает круассаны, . ...

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Зимний Гастрономъ

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