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Кулинарные рецепты с фото

  • Энергетики своими руками

    Энергетические напитки для начала трудового года

    Начало рабочей недели, а тем более года требует от нас много энергии. Но где ее взять? Предлагаем несколько вариантов здоровых энергетических напитков

  • александр селезнев

    Дюжина вопросов на засыпку: Александр Селезнев

    Любимый кондитер миллионов российских телезрителей Александр Селезнев уже больше года живет и работает в Монако. Ежедневно встает в пять утра и выпекает круассаны, бриоши, печенье

  • Шоколадная колбаса из печенья

    Шоколадная колбаса из печенья

    Шоколадная колбаса - ностальгическое блюдо из советского прошлого. Хотя современному поколению оно тоже придется по вкусу. К чаю на старый Новый год - самое то!

  • гречневая каша

    Рецепты с гречкой

    Самой популярное блюдо из гречки – гречневая каша. Рассыпчатая или вязкая, с молоком или на гарнир, она всегда занимает достойное место на нашем столе

  • Петух из риса и бобовых

    Встречаем Новый Год с Огненным петухом

    Примите участие в конкурсе и выиграйте коллекцию продуктов ТМ «Националь», которая, несомненно, пригодится Вам в новом году!

Рецепт дня с фото

Утка с апельсинами

Утка с яблоками – традиционное праздничное блюдо. Но у нас ведь новогодняя утка, а Новый год не обходится без цитрусовых. Своим рецептом делится с нами Михаил Петров, повар-консультант журнала «Гастрономъ».

ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Курица

Домашняя курица (лат. Gallus domesticus) - самый многочисленный и распространенный вид домашней птицы

Карп

Карп

У карпа очень вкусное, нежное, чуть сладковатое мясо. Средний вес карпов — 2-2,5 килограмма, хотя встречаются уникальные экземпляры весом до 35 ...

Чеснок

Чеснок

Чеснок – одна из самых популярных приправ на свете: разновидностей чеснока существует больше трех сотен, и знают его практически по всему миру

Материалы наших авторов

ЗДОРОВЬЕ

Детокс для печени после праздников

Наш организм - система самоочищающаяся, и небольшие погрешности в виде кусочка тортика или рюмки ему не очень страшны. Но начало года - особое время. ...

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Зимний Гастрономъ

Зимний Гастрономъ

Двойной зимний Гастрономъ уже в продаже! Январско-февральский номер получился очень насыщенным

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Блюда из индейки

Селедка под шубой

Селедка под шубой

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Пироги к новогоднему столу

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Салат Оливье

Салат Оливье

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