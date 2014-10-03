Ближневосточный салат с хумусом и маслинами
Этот салат – достойный представитель блюд для здорового питания. Легкий и в то же время сытный, очень полезный и дающий максимум энергии.
Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду Эрмитаж шатер с шашлыками и кальянами - первую Чайхону N1. Сегодня Алексей успешно руководит огромной ресторанной империей и верит в светлое гастрономическое будущее России
Ризотто - не просто итальянское блюдо, а скорее техника и даже философия приготовления риса. Это блюдо не готовят, а конструируют, чтобы получить упругий рис со сливочным вкусом и нежной текстурой
Конец зимы - самое время варить супы с шампиньонами. Эти грибы доступны круглый год в свежем виде. Добавим овощи, пряные травы или хрустящие гренки, сушеные белые грибы и получим ароматное вкуснейшее блюдо
Пышные, ароматные горячие вафли - роскошный завтрак, который можно позволить себе не только в выходной день
Запомнить формулу самого простого рецепта печенья совсем не сложно: 1-2-3. Одна часть сахара, две части масла и три части муки.
Этот салат – достойный представитель блюд для здорового питания. Легкий и в то же время сытный, очень полезный и дающий максимум энергии.
Цикорий - салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует пищеварение.
По количеству витамина C брюссельская капуста превосходит белокочанную капусту в три раза и сравнима с чёрной смородиной
Мандарина - ценный диетический фрукт, который повышает аппетит, улучшает обмен веществ и насыщает организм витаминами в зимнее время
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Шеф-повар ресторана Sixty Режис Тригель о любви к багету, Эйфелевой башне и здоровому питанию
Это блюдо по популярности может соревноватьсяс венским шницелем и штруделем.
В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.
Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.
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