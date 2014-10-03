Рецепт дня с фото

3 0 Ближневосточный салат с хумусом и маслинами Этот салат – достойный представитель блюд для здорового питания. Легкий и в то же время сытный, очень полезный и дающий максимум энергии.

Цикорий Цикорий - салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует пищеварение.

10 вопросов на засыпку: Иляна Чернышева Шеф-кондитер ресторана Гранд Европейский Экспресс Иляна Чернышева рекомендует всем есть шоколад и больше двигаться

Как приготовить

Мясо по-венски – тафельшпиц Это блюдо по популярности может соревноватьсяс венским шницелем и штруделем.

Быстро маринованная капуста В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов. Салат из солёных груздей Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

13 1 10 продуктов, повышающих настроение Без проблем переключиться с праздников на рабочие будни помогут доброе слово, дружеская поддержка и продукты-антидепрессанты, улучшающие настроение

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