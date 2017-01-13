Рецепт дня с фото

4 4 Говядина с соусом карри от тетушки Мими Джон Леннон, экс-лидер группы The Beatles, имел странные вкусовые пристрастия и любил заедать свои проблемы. Говядина, приготовленная тётушкой Мими, повышала ему настроение лучше других блюд. Сегодня, во Всемирный день The Beatles, самое время приготовить это блюдо.

Гусь Изначально гусь — дикая перелётная птица, излюбленная добыча охотников. Однако уже в древности гуся приручили; считается даже, что это первая одомашненная птица

Дюжина вопросов на засыпку: Александр Селезнев Любимый кондитер миллионов российских телезрителей Александр Селезнев уже больше года живет и работает в Монако. Ежедневно встает в пять утра и вместе с двумя помощниками выпекает круассаны, . ...

10 вопросов на засыпку: Паоло Бассо Паоло Бассо, один из шести лучших сомелье мира, рассказал всю правду о сочетании вина и воды 10 вопросов на засыпку: Мауро Колагреко Шеф Мауро Колагреко начинал работать поваром в своем родном городе Ла Плата в Аргентине. В двадцать пять лет в Париже стал су-шефом Алена Пассара и ...

Как приготовить

Запеканка из цветной капусты Это очень домашняя, очень вкусная еда – особенно если выбрать для корочки вкусный сыр.

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