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Кулинарные рецепты с фото

  • Мамия Джоджуа

    10 вопросов на засыпку: Мамия Джоджуа

    Шеф-повар ресторана Казбек Мамия Джоджуа - человек немногословный. Но на наши 10 вопросов он постарался дать развернутые ответы.

  • Испанская япаэлья

    Паэлья для веселой компании

    В Испании насчитывают около трехсот разновидностей паэльи. Мы предлагаем вам около полусотни разнообразных вариантов этого блюда. Выбирайте, готовьте и приглашайте друзей

  • Хочу харчо!

    Хочу харчо!

    А вот, пожалуйста! Пару десятков вариантов этого знаменитого сытного супа, в том числе и от уважаемых грузинских поваров. В выходные голодать не придется

  • Вафли

    Вафли к завтраку

    Пышные, ароматные горячие вафли - роскошный завтрак, который можно позволить себе не только в выходной день

  • Кекс Ява

    Кексы для домашнего чаепития

    Нет ничего лучше чашечки хорошего чая или кофе со свежеиспеченным кексом

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ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Брюссельская капуста

По количеству витамина C брюссельская капуста превосходит белокочанную капусту в три раза и сравнима с чёрной смородиной

Цикорий

Цикорий

Цикорий - салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует ...

Помело

Помело

Помело - близкий родственник апельсина и грейпфрута. В Китае помело — не просто фрукт, это своего рода символ процветания, материального ...

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ПЕРСОНЫ

15 вопросов на засыпку: Алексей Васильчук

Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду «Эрмитаж» шатер с шашлыками и кальянами - первую  «Чайхону N1». Сегодня Алексей успешно . ...

Как приготовить

Быстро маринованная капуста

Быстро маринованная капуста

В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.

Салат из солёных груздей

Салат из солёных груздей

Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

ЗДОРОВЬЕ

Пальмовое масло: польза и вред

Многие считают, что употребление пальмового масла может причинить вред здоровью, но это не совсем так. Мы постарались разобраться, в чем заключаются ...

Путешествие

Что увидеть в Париже и не умереть

Наша знакомая журналистка совершила романтическое путешествие в Париж, и теперь о французской столице она говорит только с любовью

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Новая книга о тортах

Новая книга о тортах

Только что вышла в свет первая книга российского шеф-кондитера Анны Красовской. В ней автор делится ...

О яйцах с любовью

О яйцах с любовью

В продаже появилось специальное приложение к журналу Гастрономъ - Любимые блюда из яиц.

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