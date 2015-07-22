Готовы поспорить, что большинство наших читателей никогда не готовили рыбу с баклажанами. Почему-то это сочетание кажется экстравагантным. На самом деле рыба с баклажанами прекрасно ладят между собой как в холодном, так и в горячем виде.
Редька свиду неказиста (это белый, чёрный или светло-фиолетовый увесистый корнеплод), её вкус резок, а аромат довольно специфичен, так что шансов найти своё место в высокой кулинарии у неё довольно .. ...
Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев звезду ...
Это ризотто - классика итальянских рыбных ресторанов, блюдо простое, но беспроигрышное.
Капуста – белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи – эффективные иммуномодуляторы. И что особенно приятно, ...
Если и есть где в мире страна с пряным ароматом старины, ласковым морем и нежным дыханием пустыни – то это Тунис! Отчет нашего ...