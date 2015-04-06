Рецепт дня с фото

3 0 «Копченый» глинтвейн с черносливом Копчение — супермодное веяние сегодняшнего дня. Мы решили не отставать и приготовить копченый глинтвейн. Приготовить его максимально просто, и по секрету скажем: коптить на самом деле ничего не надо. Просто используйте для него секретный ингредиент.

Новогоднее меню

Пирожки с капустой Казалось бы, что тут сложного – напечь пирожков с капустой? Но почему же у одной хозяйки они такие, что рука так и тянется за следующим, а у другой – ну так, пирожки как пирожки

Мини-блинчики со сметанным кремом и икрой Блинчики с икрой хороши всегда. Особенно, если они маленькие – буквально на один укус – и поданы с красной икрой

Жирность сыра Cыры можно классифицировать и по жирности. Тема жирности продуктов сегодня все больше волнует человечество, пытающееся одновременно бороться и с голодом, и с лишним весом

3 0 Полезный рассол Ученые доказали, что огуречный рассол - отличное средство от многих болезней. Похмелье, кстати, не в счет. Но в первые дни января рассол очень даже ...

10 вопросов на засыпку: Паоло Бассо Паоло Бассо, один из шести лучших сомелье мира, рассказал всю правду о сочетании вина и воды

10 вопросов на засыпку: Йоуни Тойванен Йоуни Тойванен — известный финский шеф-повар и совладелец ресторана Luomo в Хельсинки, получившего звезду Michelin через 9 месяцев после ... 10 вопросов на засыпку: Мауро Колагреко Шеф Мауро Колагреко начинал работать поваром в своем родном городе Ла Плата в Аргентине. В двадцать пять лет в Париже стал су-шефом Алена Пассара и ...