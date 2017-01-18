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Кулинарные рецепты с фото

  • Буйабес на выходные

    Буйабес на выходные

    Буйабес - провансальский рыбный суп, густой и наваристый, почти как рагу. Отличный вариант для обеда в выходной день

  • Режис Тригель

    10 вопросов на засыпку: Режис Тригель

    Шеф-повар ресторана Sixty Режис Тригель о любви к багету, Эйфелевой башне и здоровому питанию

  • яблоки в духовке

    Зимний десерт - яблоки в духовке

    Грызть свежие яблоки зимой нравится далеко не всем, редко найдешь что-то вкусное. Но если запечь яблоки в духовке, получится замечательный десерт

  • Манты

    Правильные манты для холодного времени года

    Манты - чудесное блюдо для любого сезона. Но зимой они особенно актуальны

  • Плов с курицей

    Плов с курицей

    Как приготовить плов с курицей? Ответ зависит от выбранной версии этого популярного блюда: узбекской, азербайджанской, индийской или малазийской. Все они имеют свои отличительные черты

  • Вишнёвый пирог к Дню Святого Валентина

    Съедобные подарки для любимых

    Стартовал новый конкурс рецептов! Пусть вашим вдохновением станут светлые чувства, а главным элементом съедобной валентинки — сердце!

Рецепт дня с фото

ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Имбирь

В Европе сладковато-жгучий вкус имбирного корня особенно ценят британцы. С давних времён они добавляли имбирь во все блюда. Зимой стоит последовать их примеру

Авокадо

Авокадо

В России на прилавках магазинов больше всего сортов авокадо появляется в конце осени — начале зимы. Не пропустите это время!

Гусь

Гусь

Гусь — крупная птица, у него прочные кости и толстая кожа, так что справиться с ним непросто. Однако ближе к Рождеству о нём вспоминают по всему ...

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ПЕРСОНЫ

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в которых подают простую еду из региональных ...

Как приготовить

Варим холодец

Варим холодец

Такой холодец – бюджетное, но очень вкусное блюдо. ?Дополнительный бонус – использование нежнейшего костного мозга! 

Котлеты по-киевски

Котлеты по-киевски

Это в принципе ресторанное блюдо – ?но не так уж сложно научиться делать его самим, а выйдет значительно дешевле.

ЗДОРОВЬЕ

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Зимний Гастрономъ

Зимний Гастрономъ

Двойной зимний Гастрономъ уже в продаже! Январско-февральский номер получился очень насыщенным

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Банановый кофе

Необычное на первый взгляд сочетание банана и кофе очень удачное. Этот напиток понравится в первую ...