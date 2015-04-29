Пельмени с говядиной и свининой
Хватит окупать пельмени в магазине! Лучше соберите за одним столом всю семью, отберите у них телефоны – катайте тесто, лепите вместе пельмени. И болтайте!
Шеф-повар ресторана Казбек Мамия Джоджуа - человек немногословный. Но на наши 10 вопросов он постарался дать развернутые ответы.
В Испании насчитывают около трехсот разновидностей паэльи. Мы предлагаем вам около полусотни разнообразных вариантов этого блюда. Выбирайте, готовьте и приглашайте друзей
А вот, пожалуйста! Пару десятков вариантов этого знаменитого сытного супа, в том числе и от уважаемых грузинских поваров. В выходные голодать не придется
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Нет ничего лучше чашечки хорошего чая или кофе со свежеиспеченным кексом
Хватит окупать пельмени в магазине! Лучше соберите за одним столом всю семью, отберите у них телефоны – катайте тесто, лепите вместе пельмени. И болтайте!
По количеству витамина C брюссельская капуста превосходит белокочанную капусту в три раза и сравнима с чёрной смородиной
Цикорий - салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует ...
Помело - близкий родственник апельсина и грейпфрута. В Китае помело — не просто фрукт, это своего рода символ процветания, материального ...
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Шеф-повар ресторана Sixty Режис Тригель о любви к багету, Эйфелевой башне и здоровому питанию
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В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.
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