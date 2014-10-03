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Кулинарные рецепты с фото

  • васильчук

    15 вопросов на засыпку: Алексей Васильчук

    Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду Эрмитаж шатер с шашлыками и кальянами - первую Чайхону N1. Сегодня Алексей успешно руководит огромной ресторанной империей и верит в светлое гастрономическое будущее России

  • Ризотто с морепродуктами и спаржей

    Ризотто

    Ризотто - не просто итальянское блюдо, а скорее техника и даже философия приготовления риса. Это блюдо не готовят, а конструируют, чтобы получить упругий рис со сливочным вкусом и нежной текстурой

  • Суп из шампиньонов

    Самые вкусные супы из шампиньонов

    Конец зимы - самое время варить супы с шампиньонами. Эти грибы доступны круглый год в свежем виде. Добавим овощи, пряные травы или хрустящие гренки, сушеные белые грибы и получим ароматное вкуснейшее блюдо

  • Вафли

    Вафли к завтраку

    Пышные, ароматные горячие вафли - роскошный завтрак, который можно позволить себе не только в выходной день

  • Формула домашнего печенья

    Формула домашнего печенья

    Запомнить формулу самого простого рецепта печенья совсем не сложно: 1-2-3. Одна часть сахара, две части масла и три части муки.

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ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Цикорий

Цикорий - салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует пищеварение.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста

По количеству витамина C брюссельская капуста превосходит белокочанную капусту в три раза и сравнима с чёрной смородиной

Мандарин

Мандарин

Мандарина - ценный диетический фрукт, который повышает аппетит, улучшает обмен веществ и насыщает организм витаминами в зимнее время

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Как приготовить

Быстро маринованная капуста

Быстро маринованная капуста

В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.

Салат из солёных груздей

Салат из солёных груздей

Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

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Только что вышла в свет первая книга российского шеф-кондитера Анны Красовской. В ней автор делится ...

О яйцах с любовью

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