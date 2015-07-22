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Кулинарные рецепты с фото

  • Детокс-коктейль

    Топ-5 оздоровительных детокс-коктейлей

    Детокс-коктейли улучшают пищеварение, помогают избавиться от токсинов и шлаков, восстанавливают физическую форму и энергетический баланс. Вот пятерка вкусных коктейлей, актуальных сегодня

  • Морковный торт

    Гениальные морковные торты и пироги

    Морковные торты и пироги - прекрасный вариант десерта. Готовятся быстро, не требуют дорогих продуктов, нравятся практически всем. Предлагаем пару десятков достойных вариантов

  • Манты

    Правильные манты для холодного времени года

    Манты - чудесное блюдо для любого сезона. Но зимой они особенно актуальны

  • Отбивные котлеты

    Отбивные котлеты

    Не нужно ждать особого повода, чтобы приготовить отбивные. Вкусные и сочные, они будут прекрасным ужином в будни или отличным угощением в праздники

  • Вишнёвый пирог к Дню Святого Валентина

    Съедобные подарки для любимых

    Стартовал новый конкурс рецептов! Пусть вашим вдохновением станут светлые чувства, а главным элементом съедобной валентинки — сердце!

Рецепт дня с фото

Рыба на тарелочках из баклажанов

Готовы поспорить, что большинство наших читателей никогда не готовили рыбу с баклажанами. Почему-то это сочетание кажется экстравагантным. На самом деле рыба с баклажанами прекрасно ладят между собой как в холодном, так и в горячем виде.

ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Редька

Редька свиду неказиста (это белый, чёрный или светло-фиолетовый увесистый корнеплод), её вкус резок, а аромат довольно специфичен, так что шансов найти своё место в высокой кулинарии у неё довольно .. ...

Редька

Редька

Редька свиду неказиста (это белый, чёрный или светло-фиолетовый увесистый корнеплод), её вкус резок, а аромат довольно специфичен, так что шансов ...

Имбирь

Имбирь

В Европе сладковато-жгучий вкус имбирного корня особенно ценят британцы. С давних времён они добавляли имбирь во все блюда. Зимой стоит последовать их ...

Материалы наших авторов

ПЕРСОНЫ

10 вопросов на засыпку: Йоджи Токуйоши

Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев  звезду ...

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

10 вопросов на засыпку: Жозеф Виола

Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в ...

Как приготовить

Коурма шурпа, жареная

Коурма шурпа, жареная

Шурпа – густой наваристый узбекский суп, который обычно готовят из баранины. Коурма - в переводе значит поджарка, в итоге получается такой ...

Паэлья с морепродуктами

Паэлья с морепродуктами

Паэлья — национальное испанское (валенсийское) блюдо. В Испании существует несколько десятков вариантов приготовления паэльи, которые ...

ЗДОРОВЬЕ

Путешествие

Большое путешествие по Тунису

Если и есть где в мире страна с пряным ароматом старины, ласковым морем и нежным дыханием пустыни – то это  Тунис! Отчет нашего ...

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Марина МАРмеладИНКА Марина МАРмеладИНКА
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Ольга Стихарева Ольга Стихарева
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Наталья Цибульская Наталья Цибульская
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