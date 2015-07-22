Рецепт дня с фото

Киви В 1976 году в аэропорту Нью-Йорка таможенник принял ящик с киви за коробку с боеприпасами и приказал эвакуировать всех пассажиров. Сейчас вряд ли кто-то перепутает этот плод с чем-то еще. Он ...

10 вопросов на засыпку: Йоджи Токуйоши Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев звезду ...

Как приготовить

Печенье «Земелах» Подобное песочное печенье (рассыпчатое и нежное, с приятной хрустящей сахарно-коричной корочкой) покупала мне моя бабушка в булочной, что была рядом с нашим старым домом.

Запеканка рисовая с лососем Нежная рисовая запеканка с домашним базиликовым соусом песто, сочными солено-сладкими помидорами, яичным омлетиком и лососевой ... Бефстроганов «По-маминому» Технология приготовления этого сытного мясного блюда, которым угощала моих детей моя мама, Белова Людмила Васильевна, чем-то напоминает всем известный ...

Путешествие