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Кулинарные рецепты с фото

  • Людмила Никишина

    Правила счастливого домашнего очага

    Астрология, нумерология и фэн-шуй на службе у процветания вашей семьи. Что и как должно быть расположено на кухне, дабы в доме был достаток и счастье

  • гороховый суп

    Царь-горох

    Гороховый суп с колбасками, с рулькой, с копченостями, с тмином, с розмарином - лучшего начала новой трудовой недели не придумаешь!

  • Замороженные овощи

    Время овощей из морозилки

    Зимой так мало хороших свежих овощей. Ну и не беда! Возьмите замороженные. Именно в них сохранились все витамины и вкусы лета

  • Вафли

    Вафли к завтраку

    Пышные, ароматные горячие вафли - роскошный завтрак, который можно позволить себе не только в выходной день

  • Кекс Ява

    Кексы для домашнего чаепития

    Нет ничего лучше чашечки хорошего чая или кофе со свежеиспеченным кексом

Рецепт дня с фото

Коктейль «На завтрак»

По случаю Международного дня бармена приготовьте этот замечательный молочно-сливочный коктейль со вкусом кофейного ликера. Это полноценный завтрак. С блюдом придется повозиться, но, поверьте, оно того стоит!

ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Помело

Помело - близкий родственник апельсина и грейпфрута. В Китае помело — не просто фрукт, это своего рода символ процветания, материального благосостояния и успеха.

Кумкват

Кумкват

Кумкват, кинкан, фортунелла, китайские мандарины - это всё названия одного и того же фрукта, самого маленького цитрусового плода в мире

Цикорий

Цикорий

Цикорий- салат со специфическим горьковато-терпким вкусом. В прожилках его листьев содержится горькое вещество интибин, которое стимулирует ...

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ПЕРСОНЫ

15 вопросов на засыпку: Алексей Васильчук

Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду «Эрмитаж» шатер с шашлыками и кальянами - первую  «Чайхону N1». Сегодня Алексей успешно . ...

Как приготовить

Быстро маринованная капуста

Быстро маринованная капуста

В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов.

Салат из солёных груздей

Салат из солёных груздей

Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

ЗДОРОВЬЕ

Пальмовое масло: польза и вред

Многие считают, что употребление пальмового масла может причинить вред здоровью, но это не совсем так. Мы постарались разобраться, в чем заключаются ...

Путешествие

Что увидеть в Париже и не умереть

Наша знакомая журналистка совершила романтическое путешествие в Париж, и теперь о французской столице она говорит только с любовью

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Новая книга о тортах

Новая книга о тортах

Только что вышла в свет первая книга российского шеф-кондитера Анны Красовской. В ней автор делится ...

О яйцах с любовью

О яйцах с любовью

В продаже появилось специальное приложение к журналу Гастрономъ - Любимые блюда из яиц.

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Выпечка с клюквой

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