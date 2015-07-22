Запеканка из цветной капусты
Это очень домашняя, очень вкусная еда, которая понравится и взрослым и детям.
Что нужно от еды зимой? Чтобы было сытно, тепло и вкусно. Меню из трех зимних блюд приготовил Андрей Колодяжный, шеф-повар ресторана Баран-Рапан из Сочи
Квашеная капуста вкусна и полезна, а хрустит так аппетитно и призывно... Можно есть её просто так, а можно потушить или щи сварить и пирогов с ней напечь
У каждой хозяйки свое представление об идеальном борще. Неизменно лишь то, что борщ идеален в любое время суток и года. Хотя, конечно, зимой он особенно хорош
Манты - чудесное блюдо для любого сезона. Но зимой они особенно актуальны
Не нужно ждать особого повода, чтобы приготовить отбивные. Вкусные и сочные, они будут прекрасным ужином в будни или отличным угощением в праздники
Стартовал новый конкурс рецептов! Пусть вашим вдохновением станут светлые чувства, а главным элементом съедобной валентинки — сердце!
Это очень домашняя, очень вкусная еда, которая понравится и взрослым и детям.
В 1976 году в аэропорту Нью-Йорка таможенник принял ящик с киви за коробку с боеприпасами и приказал эвакуировать всех пассажиров. Сейчас вряд ли кто-то перепутает этот плод с чем-то еще. Он ...
В квашеной капусте содержится молочная кислота — прекрасное очищающее средство для всего организма. В пост, в отсутствие ...
Принято считать, что лимон очень полезен из-за содержащегося в нем большого количества витамина С. На самом деле в лимоне есть и множество других ...
Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев звезду ...
Шеф-повар ресторана Sixty Режис Тригель о любви к багету, Эйфелевой башне и здоровому питанию
Шеф-повар Жозеф Виола - президент Ассоциации Les Bouchons Lyonnais, объединяющей все бушоны Лиона. Бушонами называют уютные семейные ресторанчики, в ...
Подобное песочное печенье (рассыпчатое и нежное, с приятной хрустящей сахарно-коричной корочкой) покупала мне моя бабушка в булочной, что была рядом с нашим старым домом.
Нежная рисовая запеканка с домашним базиликовым соусом песто, сочными солено-сладкими помидорами, яичным омлетиком и лососевой ...
Технология приготовления этого сытного мясного блюда, которым угощала моих детей моя мама, Белова Людмила Васильевна, чем-то напоминает всем известный ...
Капуста – белокочанная, краснокочанная, цветная, брюссельская, брокколи – эффективные иммуномодуляторы. И что особенно приятно, ...
Если и есть где в мире страна с пряным ароматом старины, ласковым морем и нежным дыханием пустыни – то это Тунис! Отчет нашего ...
Впервые за всю историю конкурса Bocuse d'Or победил шеф-повар из США Мэтью Петерс
В Лионе прошел финал XV ежегодного Кубка мира по кондитерскому искусству: золото завоевала Франция
Шеф-повар Ана Рош стала лучшей женщиной-поваром в мире по версии The World's 50 Best restaurants ...
В местечке Alta Badia в итальянских Доломитовых Альпах начался кулинарный фестиваль Care's, ...
Три лидера рейтинга Gastronom.ru за январь получат призы. Мы любим дарить подарки!
Хотите получить изысканное блюдо? Охлажденная вырезка Black Angus от «Мираторг» поможет ...
Один из самых необычных продуктов из мраморной говядины Black Angus, тем не менее обладающий ...
Хотите получить изысканное блюдо? Охлажденная вырезка Black Angus от «Мираторг» поможет ...
Скучно звучит – «капустные котлеты». Но как это вкусно! Особенно ...
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