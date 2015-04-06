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Кулинарные рецепты с фото

  • после Нового года

    Завтрак, обед и ужин для 1 января

    Для многих первое января - день пропавший: спать охота, голова гудит... Поесть можно бы, но вся еда вокруг смотрит с какой-то нехорошей ухмылкой. Давайте превратим этот день в праздник!

  • Детокс для печени после праздников

    Детокс для печени после праздников

    Небольшие погрешности в виде кусочка тортика или рюмки водки нам не очень страшны. Но Новый год - особое время. Как помочь организму после череды плотных обедов и ужинов

  • Рождественское полено

    Рождественское полено

    Рождественское полено - классический французский десерт, который готовят на католическое Рождество. Но поленья эти так хороши, что грех не приготовить их еще разок на каникулах

  • селедка под шубой

    Конструктор салатов: секреты селедки под шубой

    Селедка под шубой на новогоднем столе по популярности не уступает знаменитому салату оливье. Появилась она в начале прошлого века, но до сих пор любима миллионами россиян

Рецепт дня с фото

«Копченый» глинтвейн с черносливом

Копчение — супермодное веяние сегодняшнего дня. Мы решили не отставать и приготовить копченый глинтвейн. Приготовить его максимально просто, и по секрету скажем: коптить на самом деле ничего не надо. Просто используйте для него секретный ингредиент.

Новогоднее меню

Пирожки с капустой

Казалось бы, что тут сложного – напечь пирожков с капустой? Но почему же у одной хозяйки они такие, что рука так и тянется за следующим, а у другой – ну так, пирожки как пирожки

ПРОДУКТЫ МЕСЯЦА

Жирность сыра

Cыры можно классифицировать и по жирности. Тема жирности продуктов сегодня все больше волнует человечество, пытающееся одновременно бороться и с голодом, и с лишним весом

Кефир

Кефир

Кефир — кисломолочный напиток, заквашенный с помощью так называемых «кефирных грибков». Эта закваска представляют собой симбиоз множества ...

Моццарелла

Моццарелла

На смену итальянской моццарелле пришла российская и белорусская, из коровьего молока и часто очень даже неплохая. Что же такое моццарелла, какая она ...

Материалы наших авторов

ЗДОРОВЬЕ

Полезный рассол

Ученые доказали, что огуречный рассол - отличное средство от многих болезней. Похмелье, кстати, не в счет. Но в первые дни января рассол очень даже ...

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Зимний Гастрономъ

Зимний Гастрономъ

Двойной зимний Гастрономъ уже в продаже! Январско-февральский номер получился очень насыщенным

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Селедка под шубой

Селедка под шубой

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Пироги к новогоднему столу

Праздничные закуски

Праздничные закуски

Салат Оливье

Салат Оливье

Блюда из круп

Блюда из круп

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