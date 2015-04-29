Рецепт дня с фото

2 0 Коктейль «На завтрак» По случаю Международного дня бармена приготовьте этот замечательный молочно-сливочный коктейль со вкусом кофейного ликера. Это полноценный завтрак. С блюдом придется повозиться, но, поверьте, оно того стоит!

Помело Помело - близкий родственник апельсина и грейпфрута. В Китае помело — не просто фрукт, это своего рода символ процветания, материального благосостояния и успеха.

15 вопросов на засыпку: Алексей Васильчук Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду «Эрмитаж» шатер с шашлыками и кальянами - первую «Чайхону N1». Сегодня Алексей успешно . ...

Как приготовить

Мясо по-венски – тафельшпиц Это блюдо по популярности может соревноваться с венским шницелем и штруделем.

Быстро маринованная капуста В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов. Салат из солёных груздей Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

8 1 Пальмовое масло: польза и вред Многие считают, что употребление пальмового масла может причинить вред здоровью, но это не совсем так. Мы постарались разобраться, в чем заключаются ...