Рецепт дня с фото

Брюссельская капуста По количеству витамина C брюссельская капуста превосходит белокочанную капусту в три раза и сравнима с чёрной смородиной

15 вопросов на засыпку: Алексей Васильчук Пятнадцать лет назад Алексей Васильчук вместе с братом и приятелями открыл в саду «Эрмитаж» шатер с шашлыками и кальянами - первую «Чайхону N1». Сегодня Алексей успешно . ...

Как приготовить

Мясо по-венски – тафельшпиц Это блюдо по популярности может соревноваться с венским шницелем и штруделем.

Быстро маринованная капуста В этом блюде соединяются сразу два неоспоримых плюса. Оно готовится быстро и без хлопот. Плюс из простых и доступных продуктов. Салат из солёных груздей Вкус солёных груздей всегда напоминает мне о бабушке, ведь именно этот салат бабушка очень любила готовить зимой.

8 1 Пальмовое масло: польза и вред Многие считают, что употребление пальмового масла может причинить вред здоровью, но это не совсем так. Мы постарались разобраться, в чем заключаются ...