Рецепт дня с фото

5 0 Рыба на тарелочках из баклажанов Готовы поспорить, что большинство наших читателей никогда не готовили рыбу с баклажанами. Почему-то это сочетание кажется экстравагантным. На самом деле рыба с баклажанами прекрасно ладят между собой как в холодном, так и в горячем виде.

Редька Редька свиду неказиста (это белый, чёрный или светло-фиолетовый увесистый корнеплод), её вкус резок, а аромат довольно специфичен, так что шансов найти своё место в высокой кулинарии у неё довольно .. ...

10 вопросов на засыпку: Йоджи Токуйоши Японский повар Йоджи Токуйоши около 10 лет проработал в Osteria Francesсana Массимо Боттуры, после чего открыл в Милане собственный ресторан Tokuyoshi, получивший через несколько месяцев звезду ...

Как приготовить

Ризотто с креветочным соусом Это ризотто - классика итальянских рыбных ресторанов, блюдо простое, но беспроигрышное.

Коурма шурпа, жареная Шурпа – густой наваристый узбекский суп, который обычно готовят из баранины. Коурма - в переводе значит поджарка, в итоге получается такой ... Паэлья с морепродуктами Паэлья — национальное испанское (валенсийское) блюдо. В Испании существует несколько десятков вариантов приготовления паэльи, которые ...

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