Простая в приготовлении и очень вкусная закуска.
Рыбный паштет
Рыбный паштет – прекрасная закуска в будни и в праздники. Для его приготовления подойдет и сырая рыба, и соленая, копченая или маринованная. Неожиданно удачные рыбные паштеты получаются из смеси по-разному обработанной рыбы, например, вареной и копченой.
Способ приготовления тоже можно выбрать по желанию: измельчить уже приготовленную или поместить измельченную сырую рыбу в фаянсовую или стеклянную емкость вместе с другими ингредиентами и запечь на водяной бане.
Самые вкусные паштеты получаются из жирной рыбы, которую сложно пересушить. В паштет из судака или трески хорошо бы добавить сливочное масло, сливочный сыр или сливки.
В рыбном паштете уместны сок и цедра цитрусовых, свежая пряная зелень – петрушка, укроп, базилик, черный и белый перец.
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