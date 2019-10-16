Рыбный паштет – прекрасная закуска в будни и в праздники. Для его приготовления подойдет и сырая рыба, и соленая, копченая или маринованная. Неожиданно удачные рыбные паштеты получаются из смеси по-разному обработанной рыбы, например, вареной и копченой.

Способ приготовления тоже можно выбрать по желанию: измельчить уже приготовленную или поместить измельченную сырую рыбу в фаянсовую или стеклянную емкость вместе с другими ингредиентами и запечь на водяной бане.

Самые вкусные паштеты получаются из жирной рыбы, которую сложно пересушить. В паштет из судака или трески хорошо бы добавить сливочное масло, сливочный сыр или сливки.

В рыбном паштете уместны сок и цедра цитрусовых, свежая пряная зелень – петрушка, укроп, базилик, черный и белый перец.