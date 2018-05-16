ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Замочите фасоль в холодной воде на 8–10 ч. Затем слейте воду, промойте и залейте 2 л свежей воды. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, снимите пену, огонь уменьшите и варите до разваривания фасоли, 1–1,5 ч.

Шаг 2 Затем выньте шумовкой горсть фасоли, разомните ее в пюре и влейте обратно в кастрюлю. Промойте рис и всыпьте в кастрюлю с фасолью. Варите, пока рис разварится, 20–25 мин.

Шаг 3 Очистите и мелко нарежьте лук. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук обжарьте в масле до золотистого цвета, добавьте морковь и потушите на слабом огне, 5 мин. Срежьте с помидора крышечку, натрите его на терке (кожицу выбросьте), влейте в сковородку и потушите 5 мин.

Шаг 4 Добавьте тушеные овощи в суп, варите 10 мин. Измельчите зелень, положите в суп.