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16 мая 2018 / gastronom

Грузинский суп из фасоли с овощами и рисом

Это очень простой овощной суп – но за счет фасоли он получается сытным и одновременно легким. Варите побольше – на следующий день он становится еще вкуснее.

Грузинский суп
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 300 г сухой белой фасоли
  • 2 средние луковицы
  • 1 средняя морковка
  • 1 крупный помидор
  • 100 г круглого риса
  • 1 средний пучок петрушки
  • 1 средний пучок кинзы
  • 5–7 зубчиков чеснока
  • аджика
  • топленое масло
  • 1 лавровый лист
  • соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Грузинский суп
Замочите фасоль в холодной воде на 8–10 ч. Затем слейте воду, промойте и залейте 2 л свежей воды. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения, снимите пену, огонь уменьшите и варите до разваривания фасоли, 1–1,5 ч.
Шаг 2
Грузинский суп
Затем выньте шумовкой горсть фасоли, разомните ее в пюре и влейте обратно в кастрюлю. Промойте рис и всыпьте в кастрюлю с фасолью. Варите, пока рис разварится, 20–25 мин.
Шаг 3
Грузинский суп
Очистите и мелко нарежьте лук. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук обжарьте в масле до золотистого цвета, добавьте морковь и потушите на слабом огне, 5 мин. Срежьте с помидора крышечку, натрите его на терке (кожицу выбросьте), влейте в сковородку и потушите 5 мин.
Шаг 4
Грузинский суп
Добавьте тушеные овощи в суп, варите 10 мин. Измельчите зелень, положите в суп.
Шаг 5
Грузинский суп
Чеснок очистите, растолките в ступке с солью, добавьте в суп вместе с лавровым листом и аджикой по вкусу, потомите еще 5 мин. и подавайте.
Время подготовки
8 ч
Время готовки
2 ч
Количество порций
8
Сложность приготовления
легко
Кухня
грузинская
Вегетарианское
строго
Технология
Варка
Повод
Обед
Источник
"Коллекция рецептов"
№ 05 (237), 2018
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

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Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Гость 15 мая 2019

подскажите по рецепту- 300 гр фасоли в каком виде нужно- сухой или уже отварной? сухие 300 гр после отваривания легко превратятся в 500-600 мне кажется...