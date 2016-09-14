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14 сентября 2016 / gastronom

Домашний майонез с дижонской горчицей

Бледный покупной «Провансаль» с привкусом уксуса не имеет ничего общего со сделанным вручную соусом mayonnaise, таким густым, что в нем стоит ложка. Все продукты при приготовлении должны быть комнатной температуры, а сам майонез подается холодным.

Домашний майонез
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 3 больших желтка
  • лимонный сок или белый винный уксус
  • 1 ч. л. дижонской горчицы
  • 300–350 мл оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
В мисочке взбейте желтки, 2 мин. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока или уксуса и горчицу, посолите. Взбивайте еще 1 мин.
Шаг 2
Продолжая взбивать, добавляйте каждые 10 сек. по кофейной ложечке масла, пока майонез не загустеет. Взбивайте еще 30 сек.
Шаг 3
Добавьте еще несколько капель лимонного сока или уксуса. Если майонез кажется вам слишком густым, можно влить в него 1–2 ст. л. теплой воды.
Время готовки
5 мин
Сложность приготовления
легко
Вегетарианское
ово
Источник
Книга Гастронома: французская домашняя кухня
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

майонез, домашний майонез,
Иллюстрации к материалу: Shuttestock/ТАСС
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КОММЕНТАРИИ
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Наталья 2 января 2019

Который раз делаю-перевод продуктов.на кааом то этапе все откидывается,и получается жижа

Евгения Леонова Евгения Леонова 23 апреля 2017

Андрей, ваша главная ошибка - выбор масла по цене. Здесь нужно "не самое дорогое", а масло с нежным вкусом, почти нейтральным. Часто шефы предлагают делать майонез из оливкового масла не первого отжима, а рафинированного, а в конце добавить масло первого отжима для вкуса.

Андрей 22 апреля 2017

делал все по рецепту,купил бутыль масла экстра вирджин дорогого самого что нашел..и в итоге вылил эту жижу в туалет,потому что на майонез это не похоже совершенно..вкус горького масла и послевкусие уксуса винного..гадость

Любитель майонеза 31 декабря 2016

Наоборот. Для майонеза лучше брать качественное оливковое масло второго отжима - так называемый "помас". Тогда и горчить не будет, и будет нежным и полезным.

Ольга Захарова Ольга Захарова 5 ноября 2016

ТТ, каждое оливковое масло имеет свой вкус. Для майонеза надо подбирать масло с нежным и деликатным, тогда и горчить не будет. Обычно это "экстра вирджин" и стоит не "три копейки". Избежать можно, используя растительное рафинированное масло.

TT 4 ноября 2016

Почему из оливкового масла получается довольно горький майонез? Как этого избежать?