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Домашний майонез с дижонской горчицей
Бледный покупной «Провансаль» с привкусом уксуса не имеет ничего общего со сделанным вручную соусом mayonnaise, таким густым, что в нем стоит ложка. Все продукты при приготовлении должны быть комнатной температуры, а сам майонез подается холодным.
- 3 больших желтка
- лимонный сок или белый винный уксус
- 1 ч. л. дижонской горчицы
- 300–350 мл оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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Который раз делаю-перевод продуктов.на кааом то этапе все откидывается,и получается жижа
Андрей, ваша главная ошибка - выбор масла по цене. Здесь нужно "не самое дорогое", а масло с нежным вкусом, почти нейтральным. Часто шефы предлагают делать майонез из оливкового масла не первого отжима, а рафинированного, а в конце добавить масло первого отжима для вкуса.
делал все по рецепту,купил бутыль масла экстра вирджин дорогого самого что нашел..и в итоге вылил эту жижу в туалет,потому что на майонез это не похоже совершенно..вкус горького масла и послевкусие уксуса винного..гадость
Наоборот. Для майонеза лучше брать качественное оливковое масло второго отжима - так называемый "помас". Тогда и горчить не будет, и будет нежным и полезным.
ТТ, каждое оливковое масло имеет свой вкус. Для майонеза надо подбирать масло с нежным и деликатным, тогда и горчить не будет. Обычно это "экстра вирджин" и стоит не "три копейки". Избежать можно, используя растительное рафинированное масло.
Почему из оливкового масла получается довольно горький майонез? Как этого избежать?