Салат Гранатовый браслет с курицей в наше время переживает новую волну популярности. Да такую, что вот-вот потеснит всенародно любимые оливье и селедку под шубой! Мы решили дать свою версию «браслета», разумеется, сохранив классическую идею подачи. Если вы хотите сделать вкус салата с курицей более нежным и изысканным, замените треть майонеза для соуса густой жирной сметаной (не менее 40%) и добавьте в него по чайной ложке лимонного сока и тертой на мелкой терке цедры. Кстати, куриное филе можно не жарить, а запекать в духовке, завернув в фольгу вместе с тимьяном и чесноком.