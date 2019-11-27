Салат Гранатовый браслет с курицей
Салат Гранатовый браслет с курицей в наше время переживает новую волну популярности. Да такую, что вот-вот потеснит всенародно любимые оливье и селедку под шубой! Мы решили дать свою версию «браслета», разумеется, сохранив классическую идею подачи. Если вы хотите сделать вкус салата с курицей более нежным и изысканным, замените треть майонеза для соуса густой жирной сметаной (не менее 40%) и добавьте в него по чайной ложке лимонного сока и тертой на мелкой терке цедры. Кстати, куриное филе можно не жарить, а запекать в духовке, завернув в фольгу вместе с тимьяном и чесноком.
- 400 г филе куриной грудки
- 4 яйца
- 1 гранат
- 400 г свеклы
- 300 г картофеля
- 300 г моркови
- 1 средняя красная сладкая луковица
- маленький пучок укропа
- 2 зубчика чеснока
- 5 веточек тимьяна
- 250 г майонеза
- лимонный сок
- оливковое масло
- соль
- свежемолотый черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Извлечь зерна из граната для салата Гранатовый браслет можно очень простым способом. Срежьте горизонтально верхушку плода, затем вдоль белых прожилок сделайте прорези. Переверните гранат над миской и решительно постукивайте по нему ложкой. Семена выпадут в емкость без особых усилий.
Салат Гранатовый браслет с курицей можно подать и в мини-формате: просто разложите ингредиенты блюда по тарелкам, промажьте соусом и украсьте. Тогда каждый гость получит свою личную порцию этого замечательного салата.
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