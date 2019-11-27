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27 ноября 2019 / gastronom

Салат Гранатовый браслет с курицей

Салат Гранатовый браслет с курицей в наше время переживает новую волну популярности. Да такую, что вот-вот потеснит всенародно любимые оливье и селедку под шубой! Мы решили дать свою версию «браслета», разумеется, сохранив классическую идею подачи. Если вы хотите сделать вкус салата с курицей более нежным и изысканным, замените треть майонеза для соуса густой жирной сметаной (не менее 40%) и добавьте в него по чайной ложке лимонного сока и тертой на мелкой терке цедры. Кстати, куриное филе можно не жарить, а запекать в духовке, завернув в фольгу вместе с тимьяном и чесноком.

Гранатовый браслет
Салат Гранатовый браслет с беконом, охладите в холодильнике и подавайте к столу
Салат Гранатовый браслет с беконом, охладите в холодильнике и подавайте к столу
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 400 г филе куриной грудки
  • 4 яйца
  • 1 гранат
  • 400 г свеклы
  • 300 г картофеля
  • 300 г моркови
  • 1 средняя красная сладкая луковица
  • маленький пучок укропа
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 веточек тимьяна
  • 250 г майонеза
  • лимонный сок
  • оливковое масло
  • соль
  • свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Салат Гранатовый браслет с курицей, натрите овощи на мелкой терке
Для салата гранатовый браслет с курицей отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в кипящей подсоленной воде до готовности или приготовьте на пару. Остудите, очистите. Натрите овощи на мелкой терке.
Шаг 2
Салат Гранатовый браслет с курицей, мелко нарежьте яйца
Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите. Мелко нарежьте.
Шаг 3
Салат Гранатовый браслет с курицей,нарежьте мелко лук и полотейте лимонным соком, нарежьте укроп, очистите гранат
Очистите лук, нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте укроп. Очистите гранат.
Шаг 4
Салат Гранатовый браслет с курицей, куриное филе нарежьте маленькими кубиками, чеснок раздавите ножом
Куриное филе нарежьте маленькими кубиками. Чеснок раздавите ножом и очистите. Добавьте его в разогретую сковороду с оливковым маслом и жарьте 1 мин. до появления аромата.
Шаг 5
Салат Гранатовый браслет с курицей, обжарьте куриное мясо и тимьян и на сильном огне
Положите в сковороду куриное мясо и тимьян и жарьте на сильном огне, помешивая, до готовности, 5 мин. Снимите с огня и остудите. Удалите чеснок и веточки тимьяна.
Шаг 6
Салат Гранатовый браслет с курицей, в центр блюда поставьте стакан
В центр блюда поставьте стакан. Салат гранатовый браслет с курицей выкладывается слоями по кругу.
Шаг 7
Салат Гранатовый браслет с курицей, первым слоем выложите картофель, смажьте майонезом
Первым слоем выложите картофель. Немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Шаг 8
Салат Гранатовый браслет с курицей, второй слой – морковь, смажьте майонезом
Второй слой – морковь. Немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Шаг 9
Салат Гранатовый браслет с курицей, третий слой – курица, на нее выложите лук и укроп, смажьте майонезом
Третий слой – курица, на нее выложите лук и укроп. Немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Шаг 10
Салат Гранатовый браслет с курицей, затем слой яиц, смажьте майонезом
Затем слой яиц. Немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Шаг 11
Салат Гранатовый браслет с курицей, следующий слой – свекла, смажьте майонезом
Следующий слой – свекла, она должна закрыть салат со всех сторон. Немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
Шаг 12
Салат Гранатовый браслет с беконом, смажьте майонезом, покройте салат гранатовыми зернами
Хорошо утрамбуйте салат, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 ч. Затем аккуратно выньте стакан. Плотно покройте всю поверхность салата гранатом и снова уберите в холодильник на 3 ч.
Полезный совет

Извлечь зерна из граната для салата Гранатовый браслет можно очень простым способом. Срежьте горизонтально верхушку плода, затем вдоль белых прожилок сделайте прорези. Переверните гранат над миской и решительно постукивайте по нему ложкой. Семена выпадут в емкость без особых усилий.

Кстати

Салат Гранатовый браслет с курицей можно подать и в мини-формате: просто разложите ингредиенты блюда по тарелкам, промажьте соусом и украсьте. Тогда каждый гость получит свою личную порцию этого замечательного салата.

Время готовки
1 ч
Сложность приготовления
легко
Технология
Варка, Жарка
Повод
День рождения, Новый год, Рождество, Ужин
Устройство
сковорода
Источник
ИД Гастроном
Таблица мер и весов Каталог рецептов

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Иллюстрации к материалу: ООО «Издательский дом «Гастроном»
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КОММЕНТАРИИ
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Ирина Ирина 31 октября 2019

Очень эффектный салат!

Алевтина Семенова Алевтина Семенова 14 декабря 2017

Отличный салат, красивый! Раньше готовила...Спасибо, что напомнили рецепт.