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6 октября 2015 / gastronom

Домашняя нутелла

Когда в следующий раз в магазине ваш ребенок потянется к баночке с готовой орехово-шоколадной пастой, возьмите дитя за руку и ведите в отдел орехов и сухофруктов. Утешьте по дороге, прихватив с полки сгущенку. И готовьте нутеллу непременно вместе.

Домашняя нутелла
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 179-180 г сырого фундука, очищенного от скорлупы
  • 1 банка сгущенного молока
  • 2 ст. л. сиропа из коричневого сахара
  • 100 г темного шоколада (60% какао)

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Разложите орехи ровным слоем на противне и поместите в разогретую до 200 °С духовку. Готовьте 12–15 мин., кожура должна стать темно-коричневой. Сразу же переложите горячие орехи в кухонное полотенце, сверните его в несколько раз и энергично потрите орехи друг об друга, чтобы счистить шелуху. Шелуху удалите.
Шаг 2
Всыпьте очищенные орехи в блендер или кухонный комбайн, смелите орехи как можно мельче.
Шаг 3
Смешайте сгущенку, сироп и разломанный на кусочки шоколад в жаропрочной миске, поставьте на водяную баню; нагревайте, пока шоколад не растопится. Снимите миску с бани, слегка остудите смесь и влейте в комбайн к орехам. Взбивайте до однородности, 5 мин.
Кстати

Домашняя нутелла может храниться в плотно закрытом контейнере в холодильнике 1 месяц. Перед подачей выньте нутеллу из холодильника за 1 ч – иначе она будет плохо намазываться на блинчики или тосты.

Время готовки
40 мин
Сложность приготовления
легко
Источник
Книги Гастронома: про шоколад
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Ключевые слова

шоколад, соус, шоколад темный, шоколадная глазурь,
Иллюстрации к материалу: shutterstock
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КОММЕНТАРИИ
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Ольга Захарова Ольга Захарова 20 марта 2018

Евгения Смирнова, как и с простым белым. Нужен просто сахарный сироп. Для более яркого вкуса, не сладости, а именно вкуса!, лучше использовать коричневый сахар.

Евгения Смирнова Евгения Смирнова 20 марта 2018

А как готовить сироп из коричневого сахара?