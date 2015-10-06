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Домашняя нутелла
Когда в следующий раз в магазине ваш ребенок потянется к баночке с готовой орехово-шоколадной пастой, возьмите дитя за руку и ведите в отдел орехов и сухофруктов. Утешьте по дороге, прихватив с полки сгущенку. И готовьте нутеллу непременно вместе.
- 179-180 г сырого фундука, очищенного от скорлупы
- 1 банка сгущенного молока
- 2 ст. л. сиропа из коричневого сахара
- 100 г темного шоколада (60% какао)
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Домашняя нутелла может храниться в плотно закрытом контейнере в холодильнике 1 месяц. Перед подачей выньте нутеллу из холодильника за 1 ч – иначе она будет плохо намазываться на блинчики или тосты.
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