Когда в следующий раз в магазине ваш ребенок потянется к баночке с готовой орехово-шоколадной пастой, возьмите дитя за руку и ведите в отдел орехов и сухофруктов. Утешьте по дороге, прихватив с полки сгущенку. И готовьте нутеллу непременно вместе.