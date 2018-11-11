Чизкейк Нью-Йорк — классика жанра: без которой невозможно себе представить меню современной ...
Чизкейк с клюквенным муссом
Очень нарядный чизкейк! Плотный сладкий пломбирный слой венчает легкий кисловатый клюквенный мусс.
- 170 г шоколадного печенья
- 50 г сливочного масла, растопить
- 300 г клюквы (свежей или замороженной)
- свежевыжатый сок половины лимона
- 1/2 стакана сахара
- 3 ч. л. желатина в порошке
- 300 мл сливок для взбивания 36%, охлажденных
- 500 г кримчиза типа Филадельфия
- 250 мл жирных сливок 36%
- 3 больших яйца
- 3/4 чашки сахарной пудры
- 3 ст. л. муки
- ваниль
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все ингредиенты для сырного слоя должны быть комнатной температуры.
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можно, все нормально будет у мусса
Спасибо за рецепт, застывает в холодильнике) подскажите, сверху на него можно шоколадный ганаш вылить, не расстает муссовый слой?
Уже второй раз делаю этот чизкейк. Он превосходный! для информации: моя форма 24 см, объем 2,5l. влезает все тютелька в тютельку ;) в следующий раз поэксперементирую с муссом - или киви сделаю или малину или что-то еще )))
Очень здорово! На НГ планирую чиз с малиновым слоем, пока не решила, в виде мусса или желе слой делать. Если будет удачный -напишу
Елена, большое вам спасибо за рецепт! Торт удался на славу! Очень вкусно. Правда, я заменила клюкву на чёрную смородину, т.к не смогла купить ее. Получилось также нарядно, и верхний слой с характерной кислинкой
моя форма 20 см
Какой диаметр формы ?
Ингредиенты в списке разделила, в тексте поправила
В "шаг 3" указано соеденить все ингредиенты, а из чего все остальное делать???)
Ну что, мусс повёл себя прекрасно, заморозка на нём не сказалась. В отличие от сырного слоя, который дал сыворотку (немного, но все равно неприятно). К тому же он изначально показался мне слишком мягким. Может ли это быть из-за рикотты, которую я использовала вместо стандартной Филадельфии?
не знаю их состав, но желатин при разморозке течет
А как же муссовые торты, которые замораживают перед покрытием глазурью и велюром? В общем, попробую это сделать и отчитаюсь о результатах.
совершенно невозможно, желатин при размораживании просто потечет. Это как холодец, его нельзя разморозить
Подскажите, можно ли такой чизкейк заморозить без существенных потерь?
почему-то они первыми в списке стоят, перед коржами))) съехали
Подскажите, а сколько сливок в мусс? В ингредиентах на мусс из нет, а те 250мл вроде для сырного слоя...