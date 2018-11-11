выпечка, десерт Всем
11 ноября 2018 / Елена Некрасова

Чизкейк с клюквенным муссом

Очень нарядный чизкейк! Плотный сладкий пломбирный слой венчает легкий кисловатый клюквенный мусс.

Чизкейк с клюквенным муссом
Рецепт чизкейка с клюквенным муссом
УЧАСТНИК
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ИНГРЕДИЕНТЫ
Основа:
  • 170 г шоколадного печенья
  • 50 г сливочного масла, растопить
Клюквенный мусс:
  • 300 г клюквы (свежей или замороженной)
  • свежевыжатый сок половины лимона
  • 1/2 стакана сахара
  • 3 ч. л. желатина в порошке
  • 300 мл сливок для взбивания 36%, охлажденных
Сливочный мусс:
  • 500 г кримчиза типа Филадельфия
  • 250 мл жирных сливок 36%
  • 3 больших яйца
  • 3/4 чашки сахарной пудры
  • 3 ст. л. муки
  • ваниль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Смолоть печенье, смешать его с маслом. Утрамбовать дно застеленной пергаментом разъемной формы. Подпечь дно 10 минут при температуре духовки 170°С или заморозить.
Шаг 2
Форму обернуть двойным слоем фольги для герметизации — чизкейк выпекается на водяной бане.
Шаг 3
В чашу миксера поместить все ингредиенты для сливочного мусса . Смешать на самой низкой скорости до объединения. Не давать массе излишне насытиться кислородом — такой чизкейк сильно расти в процессе выпекания, а затем упадет.
Шаг 4
Вылить сырную массу на базу из печенья и выпекать при температуре 150°C, чизкейк с клюквенным муссом, Выпечка, десерт, клюква, торт, в течение приблизительно 45 минут на водяной бане, поместив форму в больший по размеру противень, наполненный до середины кипятком. Серединка готового чизкейка должна немного колыхаться. При необходимости увеличить время приготовления. Вынуть из духовки, дать остыть.
Шаг 5
Приготовить клюквенный мусс. Смешать клюкву (замороженную не нужно размораживать), лимонный сок, сахар. Довести до кипения, помешивая, чтобы растворился сахар и растрескалась клюква. Протереть через сито, чтобы избавиться от кожицы и получить гладкое пюре. Залить желатин холодной водой, дать постоять в течение 10 минут для набухания. Поместить желатин в горячее клюквенное пюре, перемешать до полного растворения. Охладить.
Шаг 6
Взбить сливки до жестких пиков. Медленно, в три приема, влить в сливки клюквенное пюре, перемешать.
Шаг 7
Клюквенный мусс выложить на чизкейк, разровнять, поставить охлаждаться в течение 8-12 часов.
Шаг 8
Перед подачей на стол, можно украсить «обмороженной клюквой» — свежую клюкву обвалять во взбитом сыром белке и прокатать по сахару.
Полезный совет

Все ингредиенты для сырного слоя должны быть комнатной температуры.

Время подготовки
50 мин
Время готовки
14 ч
Количество порций
12
Сложность приготовления
сложно
Кухня
американская
Вегетарианское
нет
Технология
Выпекание
Повод
Встреча с друзьями, День рождения, Детский праздник, Романтический ужин
Устройство
блендер, духовка / духовой шкаф
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

сливки, клюква, кримчиз, желатин, лимон,
Иллюстрации к материалу: Фото пользователя, автора рецепта
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КОММЕНТАРИИ
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Елена Некрасова Елена Некрасова 7 сентября 2016

можно, все нормально будет у мусса

Анна 1 сентября 2016

Спасибо за рецепт, застывает в холодильнике) подскажите, сверху на него можно шоколадный ганаш вылить, не расстает муссовый слой?

Надя 24 декабря 2015

Уже второй раз делаю этот чизкейк. Он превосходный! для информации: моя форма 24 см, объем 2,5l. влезает все тютелька в тютельку ;) в следующий раз поэксперементирую с муссом - или киви сделаю или малину или что-то еще )))

Елена Некрасова Елена Некрасова 11 декабря 2015

Очень здорово! На НГ планирую чиз с малиновым слоем, пока не решила, в виде мусса или желе слой делать. Если будет удачный -напишу

Евгения 11 декабря 2015

Елена, большое вам спасибо за рецепт! Торт удался на славу! Очень вкусно. Правда, я заменила клюкву на чёрную смородину, т.к не смогла купить ее. Получилось также нарядно, и верхний слой с характерной кислинкой

Елена Некрасова Елена Некрасова 28 ноября 2015

моя форма 20 см

Julia 27 ноября 2015

Какой диаметр формы ?

Елена Некрасова Елена Некрасова 8 августа 2015

Ингредиенты в списке разделила, в тексте поправила

Анна 7 августа 2015

В "шаг 3" указано соеденить все ингредиенты, а из чего все остальное делать???)

Татьяна 18 мая 2015

Ну что, мусс повёл себя прекрасно, заморозка на нём не сказалась. В отличие от сырного слоя, который дал сыворотку (немного, но все равно неприятно). К тому же он изначально показался мне слишком мягким. Может ли это быть из-за рикотты, которую я использовала вместо стандартной Филадельфии?

Елена Некрасова Елена Некрасова 11 мая 2015

не знаю их состав, но желатин при разморозке течет

Татьяна 11 мая 2015

А как же муссовые торты, которые замораживают перед покрытием глазурью и велюром? В общем, попробую это сделать и отчитаюсь о результатах.

Елена Некрасова Елена Некрасова 5 мая 2015

совершенно невозможно, желатин при размораживании просто потечет. Это как холодец, его нельзя разморозить

Татьяна 5 мая 2015

Подскажите, можно ли такой чизкейк заморозить без существенных потерь?

Елена Некрасова Елена Некрасова 16 апреля 2015

почему-то они первыми в списке стоят, перед коржами))) съехали

Анна 16 апреля 2015

Подскажите, а сколько сливок в мусс? В ингредиентах на мусс из нет, а те 250мл вроде для сырного слоя...