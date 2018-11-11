ИНГРЕДИЕНТЫ

Основа:

Клюквенный мусс:

Сливочный мусс:

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Смолоть печенье, смешать его с маслом. Утрамбовать дно застеленной пергаментом разъемной формы. Подпечь дно 10 минут при температуре духовки 170°С или заморозить.

Шаг 2 Форму обернуть двойным слоем фольги для герметизации — чизкейк выпекается на водяной бане.

Шаг 3 В чашу миксера поместить все ингредиенты для сливочного мусса . Смешать на самой низкой скорости до объединения. Не давать массе излишне насытиться кислородом — такой чизкейк сильно расти в процессе выпекания, а затем упадет.

Шаг 4 Вылить сырную массу на базу из печенья и выпекать при температуре 150°C, чизкейк с клюквенным муссом, Выпечка, десерт, клюква, торт, в течение приблизительно 45 минут на водяной бане, поместив форму в больший по размеру противень, наполненный до середины кипятком. Серединка готового чизкейка должна немного колыхаться. При необходимости увеличить время приготовления. Вынуть из духовки, дать остыть.

Шаг 5 Приготовить клюквенный мусс. Смешать клюкву (замороженную не нужно размораживать), лимонный сок, сахар. Довести до кипения, помешивая, чтобы растворился сахар и растрескалась клюква. Протереть через сито, чтобы избавиться от кожицы и получить гладкое пюре. Залить желатин холодной водой, дать постоять в течение 10 минут для набухания. Поместить желатин в горячее клюквенное пюре, перемешать до полного растворения. Охладить.

Шаг 6 Взбить сливки до жестких пиков. Медленно, в три приема, влить в сливки клюквенное пюре, перемешать.

Шаг 7 Клюквенный мусс выложить на чизкейк, разровнять, поставить охлаждаться в течение 8-12 часов.