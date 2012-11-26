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26 ноября 2012 / gastronom

Гуляш с тыквой и индейкой

Гуляш с тыквой и индейкой
ИНГРЕДИЕНТЫ
  • 2 бедра индейки
  • 500 г тыквы
  • 2 большие картофелины
  • 2 большие луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 2 стакана куриного бульона
  • 1 лавровый лист
  • 1 веточка свежего тимьяна
  • 1 ст. л. молотой сладкой паприки
  • 1 ст. л. молотой острой паприки
  • 3 ст. л. растительного масла
  • соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1
Гуляш с тыквой и индейкой. Шаг 1
Индейку вымыть, срезать мясо с кости и нарезать его небольшими кусочками. Тыкву, картофель, лук и чеснок очистить. Тыкву и картофель нарезать кубиками со стороной 1,5 см, лук и чеснок измельчить. Тимьян вымыть, обсушить и снять листики с веточки.
Шаг 2
Гуляш с тыквой и индейкой. Шаг 2
Поместить индейку в пластиковый пакет, добавить всю паприку и 2 ч. л. соли. Завязать пакет и хорошо потрясти.
Шаг 3
Гуляш с тыквой и индейкой. Шаг 3
Разогреть в кастрюле масло, выложить индейку (специи сохранить) и готовить 5 мин. В пакет со специями положить кусочки тыквы, картофеля и лук. Потрясти пакет и выложить все содержимое в кастрюлю к индейке. Готовить, помешивая, 5 мин. Влить бульон, добавить чеснок, лавровый лист и тимьян. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 ч.
Кстати

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Ассортимент «Индилайт» содержит более 400 продуктов из индейки: свежее мясо, полуфабрикаты, субпродукты и маринады в натуральных специях и травах. Для новогоднего стола подойдут ароматные деликатесы от «Индилайт» — колбасы и ветчины из индейки.
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Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
8
Сложность приготовления
легко
Источник
"Школа гастронома"
№20 (214) октябрь 2012
Таблица мер и весов Каталог рецептов

Ключевые слова

картофель, тыква, второе блюдо, гуляш, Здоровое питание, индейка,
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КОММЕНТАРИИ
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AlexandraNefedova 18 октября 2015

просто и вкусно! для ужина замечательно

Нади 31 августа 2015

А мне очень полюбился этот рецепт. Не первый год по нему готовлю. Тыква абсолютно не разваривается, хотя не знаю, может от сорта зависит.

Юлия Юлия 7 января 2014

Рецепт не впечатлил. Обычное жаркое.

Гость 8 декабря 2013

Я бы добавила тыкву позже - за час она разварится в пюре.

Ольга Родионова 10 декабря 2012

Для Гостя, оставившего комментарий 07.12.2012 21:38:55 Панировка в пакете удобна: специи покрывают продукт более равномерно и их можно использовать в меньшем количестве. Особенно удобно, когда в смеси есть и приправы, и соль. Продукт боле равномерно будет солиться. Во-вторых, когда мясо нежное (как у индейки или у рыбы) при панировке в пакете, оно будет меньше всего подвергаться лишним и ненужным телодвижениям, которые могут влиять на структуру мяса.

Гость 7 декабря 2012

Я не поняла, зачем в пакет, так перемешать нельзя?