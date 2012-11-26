Гуляш с тыквой и индейкой
- 2 бедра индейки
- 500 г тыквы
- 2 большие картофелины
- 2 большие луковицы
- 4 зубчика чеснока
- 2 стакана куриного бульона
- 1 лавровый лист
- 1 веточка свежего тимьяна
- 1 ст. л. молотой сладкой паприки
- 1 ст. л. молотой острой паприки
- 3 ст. л. растительного масла
- соль
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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просто и вкусно! для ужина замечательно
А мне очень полюбился этот рецепт. Не первый год по нему готовлю. Тыква абсолютно не разваривается, хотя не знаю, может от сорта зависит.
Рецепт не впечатлил. Обычное жаркое.
Я бы добавила тыкву позже - за час она разварится в пюре.
Для Гостя, оставившего комментарий 07.12.2012 21:38:55 Панировка в пакете удобна: специи покрывают продукт более равномерно и их можно использовать в меньшем количестве. Особенно удобно, когда в смеси есть и приправы, и соль. Продукт боле равномерно будет солиться. Во-вторых, когда мясо нежное (как у индейки или у рыбы) при панировке в пакете, оно будет меньше всего подвергаться лишним и ненужным телодвижениям, которые могут влиять на структуру мяса.
Я не поняла, зачем в пакет, так перемешать нельзя?