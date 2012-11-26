ИНГРЕДИЕНТЫ

Разогреть в кастрюле масло, выложить индейку (специи сохранить) и готовить 5 мин. В пакет со специями положить кусочки тыквы, картофеля и лук. Потрясти пакет и выложить все содержимое в кастрюлю к индейке. Готовить, помешивая, 5 мин. Влить бульон, добавить чеснок, лавровый лист и тимьян. Довести до кипения, затем уменьшить огонь и готовить под крышкой 1 ч.

Индейку вымыть, срезать мясо с кости и нарезать его небольшими кусочками. Тыкву, картофель, лук и чеснок очистить. Тыкву и картофель нарезать кубиками со стороной 1,5 см, лук и чеснок измельчить. Тимьян вымыть, обсушить и снять листики с веточки.

Кстати

«Индилайт» — самая популярная индейка в России, универсальное мясо для праздничного меню. Индейка сочетает в себе достоинства красного и белого мяса: оно гиппоаллергенное, легкое, богато витаминами и микроэлементами, несложно готовится в домашних условиях.

Ассортимент «Индилайт» содержит более 400 продуктов из индейки: свежее мясо, полуфабрикаты, субпродукты и маринады в натуральных специях и травах. Для новогоднего стола подойдут ароматные деликатесы от «Индилайт» — колбасы и ветчины из индейки.

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